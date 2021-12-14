Вуз Кургана наберет подростков в центр, созданный Шойгу

В Кургане открывается военная кафедра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганском госуниверситете набор на военную кафедру начнется с сентября 2022 года. Вуз получил соответствующее распоряжение правительства РФ о создании в вузе военного учебного центра, созданного по указанию Минобороны, возглавляемого Сергеем Шойгу. Об этом сообщается на сайте КГУ.

Первый набор студентов начнет обучение в военном учебном центре КГУ с сентября 2022 года. «Чтобы создать военный учебный центр, университет прошел конкурсный отбор — была проведена комплексная комиссионная оценка университета, утверждены акты готовности вуза к организации военной подготовки студентов. Идею создания военного учебного центра при КГУ поддержали стратегические партнеры КГУ НПО «Курганприбор» и ПАО «Курганмашзавод». Колоссальную помощь университет получил от губернатора Курганской области Вадима Шумкова, — отметила ректор КГУ Надежда Дубив.

Кандидаты на обучение пройдут конкурсный отбор. Для этого им необходимо будет пройти военно-врачебную комиссию, психологический отбор. При этом у студентов не должно быть академических задолженностей. Открытие военного учебного центра при КГУ позволит студентам совместить военную подготовку с учебой, не откладывать начало профессионального пути, не уклоняясь от исполнения воинской обязанности, считают в вузе.

URA.RU писало, что по указанию Шойгу студенты Кургана получат шанс избежать армии. В Курганском госуниверситете появится центр военной подготовки. Они внедряются по всей стране вместо военных кафедр. По указанию главы Минобороны Сергея Шойгу определены восемь новых вузов, куда вошел и КГУ.