14 декабря 2021

В Пермском крае глав территорий решили проверять на полиграфе

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Детектор лжи, полиграф. Курган, допрос, детектор лжи, полиграф
Проверка на полиграфе носит рекомендательный характер Фото:

В Пермском крае глав муниципалитетов будут проверять на «детекторе лжи». О порядке использования полиграфа говорится в указе губернатора за подписью Дмитрия Махонина. Документ с внесенными в него изменениями опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем отмечается, что прохождение мэрами полиграфа является добровольным и носит рекомендательный характер.

«Рекомендовать главам муниципальных образований Пермского края руководствоваться настоящим указом при участии в добровольных психофизиологических исследованиях с применением полиграфа», — сказано в указе. Исследование также смогут пройти лица, замещающие должности глав муниципалитетов. Уточняется, что результаты прохождения детектора лжи «не могут являться основанием для отказа в заключении служебного контракта» с кандидатом.

Указ губернатора, который прописывает данную процедуру, подписан в 2018 году. В нем также разъясняется порядок прохождения полиграфа госслужащих краевого правительства, в том числе, главы правительства и администрации губернатора.

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В Пермском крае глав муниципалитетов будут проверять на «детекторе лжи». О порядке использования полиграфа говорится в указе губернатора за подписью Дмитрия Махонина. Документ с внесенными в него изменениями опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем отмечается, что прохождение мэрами полиграфа является добровольным и носит рекомендательный характер. «Рекомендовать главам муниципальных образований Пермского края руководствоваться настоящим указом при участии в добровольных психофизиологических исследованиях с применением полиграфа», — сказано в указе. Исследование также смогут пройти лица, замещающие должности глав муниципалитетов. Уточняется, что результаты прохождения детектора лжи «не могут являться основанием для отказа в заключении служебного контракта» с кандидатом. Указ губернатора, который прописывает данную процедуру, подписан в 2018 году. В нем также разъясняется порядок прохождения полиграфа госслужащих краевого правительства, в том числе, главы правительства и администрации губернатора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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