В Пермском крае глав территорий решили проверять на полиграфе

Проверка на полиграфе носит рекомендательный характер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае глав муниципалитетов будут проверять на «детекторе лжи». О порядке использования полиграфа говорится в указе губернатора за подписью Дмитрия Махонина. Документ с внесенными в него изменениями опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем отмечается, что прохождение мэрами полиграфа является добровольным и носит рекомендательный характер.

«Рекомендовать главам муниципальных образований Пермского края руководствоваться настоящим указом при участии в добровольных психофизиологических исследованиях с применением полиграфа», — сказано в указе. Исследование также смогут пройти лица, замещающие должности глав муниципалитетов. Уточняется, что результаты прохождения детектора лжи «не могут являться основанием для отказа в заключении служебного контракта» с кандидатом.

Указ губернатора, который прописывает данную процедуру, подписан в 2018 году. В нем также разъясняется порядок прохождения полиграфа госслужащих краевого правительства, в том числе, главы правительства и администрации губернатора.