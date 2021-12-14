Власти ХМАО утвердили правила посещения новогодних утренников

В Югре утвержден защитный протокол по посещению родителями новогодних утренников. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.
«Родители на мероприятия допускаются при наличии QR-кода либо документа, подтверждающего факт перенесенного заболевания, либо отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 48 часов. В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки при принятии муниципальными штабами соответствующих решений мероприятия должны быть обеспечены возможностями для онлайн-трансляции», — рассказал директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин.
Директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов уточнил, что различные новогодние мероприятия в учреждениях культуры будут проводиться с учетом заполняемости залов на 50%. «В них допускаются совершеннолетние граждане по QR-коду или имеющие отрицательный результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 48 часов», — добавил Латыпов.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО планировали разрешить проведение новогодних утренников для детей. Главное требование — соблюдение всех противоэпидемиологических требований.
В Югре утвержден защитный протокол по посещению родителями новогодних утренников. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО. «Родители на мероприятия допускаются при наличии QR-кода либо документа, подтверждающего факт перенесенного заболевания, либо отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 48 часов. В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки при принятии муниципальными штабами соответствующих решений мероприятия должны быть обеспечены возможностями для онлайн-трансляции», — рассказал директор департамента образования и молодежной политики ХМАО Алексей Дренин. Директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов уточнил, что различные новогодние мероприятия в учреждениях культуры будут проводиться с учетом заполняемости залов на 50%. «В них допускаются совершеннолетние граждане по QR-коду или имеющие отрицательный результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 48 часов», — добавил Латыпов. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО планировали разрешить проведение новогодних утренников для детей. Главное требование — соблюдение всех противоэпидемиологических требований.