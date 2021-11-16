16 ноября 2021
15 ноября 2021

Власти ХМАО разрешат новогодние утренники для детей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Югры не стали ограничивать проведение детских утренников Фото:
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Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО разрешат проводить новогодние утренники для детей с соблюдением всех противоэпидемических мер. Об этом заявил заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов во время онлайн-эфира с жителями, передает корреспондент URA.RU.

«Мы будем проводить новогодние мероприятия для ребят, но с соблюдением установленных противоэпидемических мер, которые должны быть. Для ребенка же важно, чтобы пришел Дед Мороз к нему и ведь тут не самое главное, сколько ребят в зале находится: 100, 20 или 50. Главное Дед Мороз», — прокомментировал Кольцов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре вынужденно переводят отдельные классы и целые школы на дистанционку из-за распространения коронавируса. В Урае на такой формат перевели три школы, в Сургуте закрыли на карантин 25 классов в 14 школах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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