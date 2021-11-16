Власти ХМАО разрешат новогодние утренники для детей

Власти Югры не стали ограничивать проведение детских утренников Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО разрешат проводить новогодние утренники для детей с соблюдением всех противоэпидемических мер. Об этом заявил заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов во время онлайн-эфира с жителями, передает корреспондент URA.RU.

«Мы будем проводить новогодние мероприятия для ребят, но с соблюдением установленных противоэпидемических мер, которые должны быть. Для ребенка же важно, чтобы пришел Дед Мороз к нему и ведь тут не самое главное, сколько ребят в зале находится: 100, 20 или 50. Главное Дед Мороз», — прокомментировал Кольцов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Югре вынужденно переводят отдельные классы и целые школы на дистанционку из-за распространения коронавируса. В Урае на такой формат перевели три школы, в Сургуте закрыли на карантин 25 классов в 14 школах.