Свердловчанка заявила, что ее не взяли на работу из-за прививки. «Не принято вакцинироваться»

16 декабря 2021 в 08:53 Размер текста - 17 +

Причиной отказа мог стать факт наличия прививки от COVID-19, считает жительница Екатеринбурга Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Жительница Екатеринбурга Дарья рассказала, что получила отказ в приеме на работу из-за того, что была вакцинирована от COVID-19. По ее словам, она пришла на собеседование на открытую вакансию на радиостанцию «Радио Си». Об этом URA.RU сообщила сама девушка. Радиостанция принадлежит холдингу медиамагната Николаю Грахову. Также в холдинг входит «Эхо Москвы — Екатеринбург» и «Пилот». «Пришла на собеседование в редакцию „Радио Си“. В процессе разговора HR-менеджер (человек, который управляет персоналом — прим.ред.) задала вопрос о том, вакцинирована ли я. Услышав положительный ответ, специалист HR сказала, что в этой компании так не принято, дескать — не вакцинируемся», — рассказала девушка. По мнению Дарьи, причиной отказа мог стать тот факт, что девушка прививалась от ковида. «Я вакцинирована. Предполагаю, что мою кандидатуру не стали рассматривать дальше. Этому решению мог послужить факт наличия вакцины от коронавирусной инфекции», — посетовала она. Странной ситуацию назвал медиамагнат Грахов в беседе с URA.RU. «Я сам болел ковидом в прошлом году. У нас была организована вакцинация для сотрудников. Работники, которые после вакцинации чувствовали небольшую слабость, что является нормой, отправлялись домой отдыхать. Я выступаю только за вакцинацию, а в инциденте будем разбираться», — отметил медиамагнат. В пресс-службе «Радио Си» опровергли слова соискательницы о том, что ее не взяли на работу из-за наличия прививки. «Дарья по образованию юрист. Приходила к нам на вакансию связанную с законодательством в сфере интеллектуальной собственности. У нее не оказалось опыта из-за чего мы вынуждены были ей отказать. Про вакцинацию и речи не шло, тем более у нас с этим все очень строго. Мы ходим в масках, и почти весь персонал вакцинирован», — отметили в пресс-службе «Радио Си». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жительница Екатеринбурга Дарья рассказала, что получила отказ в приеме на работу из-за того, что была вакцинирована от COVID-19. По ее словам, она пришла на собеседование на открытую вакансию на радиостанцию «Радио Си». Об этом URA.RU сообщила сама девушка. Радиостанция принадлежит холдингу медиамагната Николаю Грахову. Также в холдинг входит «Эхо Москвы — Екатеринбург» и «Пилот». «Пришла на собеседование в редакцию „Радио Си“. В процессе разговора HR-менеджер (человек, который управляет персоналом — прим.ред.) задала вопрос о том, вакцинирована ли я. Услышав положительный ответ, специалист HR сказала, что в этой компании так не принято, дескать — не вакцинируемся», — рассказала девушка. По мнению Дарьи, причиной отказа мог стать тот факт, что девушка прививалась от ковида. «Я вакцинирована. Предполагаю, что мою кандидатуру не стали рассматривать дальше. Этому решению мог послужить факт наличия вакцины от коронавирусной инфекции», — посетовала она. Странной ситуацию назвал медиамагнат Грахов в беседе с URA.RU. «Я сам болел ковидом в прошлом году. У нас была организована вакцинация для сотрудников. Работники, которые после вакцинации чувствовали небольшую слабость, что является нормой, отправлялись домой отдыхать. Я выступаю только за вакцинацию, а в инциденте будем разбираться», — отметил медиамагнат. В пресс-службе «Радио Си» опровергли слова соискательницы о том, что ее не взяли на работу из-за наличия прививки. «Дарья по образованию юрист. Приходила к нам на вакансию связанную с законодательством в сфере интеллектуальной собственности. У нее не оказалось опыта из-за чего мы вынуждены были ей отказать. Про вакцинацию и речи не шло, тем более у нас с этим все очень строго. Мы ходим в масках, и почти весь персонал вакцинирован», — отметили в пресс-службе «Радио Си».