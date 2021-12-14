14 декабря 2021

Курганцы выиграли суд с властями за снижение платы за мусор

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Курган, мешки с мусором, помойка, контейнер для мусора
Жители Кургана добились отмены норматива накопления ТКО, по которому рассчитывают плату за мусор Фото:

Жители Кургана выиграли суд против департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды. Санкт-петербургский апелляционный суд признал недействующими нормативы накопления коммунальных отходов, на основе которых рассчитывают плату за вывоз мусора, сообщил URA.RU истец Сергей Завьялов.

«Судебная коллегия определила решение Курганского областного суда отменить, административные заявления Сергея Завьялова и Эдуарда Шашкова удовлетворить. Признать недействующими пункты 8 и 9 приложения к приказу департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 30 октября 2017 года №925 „Об установлении норматива твердых коммунальных отходов“, которыми установлены нормативы накопления ТКО многоквартирных и индивидуальных жилых домов в Кургане, Шадринске, городских и сельских поселений», — говорится в определении суда.

Суд по апелляционному заявлению проходил в режиме видеоконференцсвязи. В качестве истцов выступали курганцы Сергей Завьялов и Эдуард Шашков. Истцы наставали на том, что норматив накопления ТКО был определен с грубыми нарушениями законодательства, а первичная документация по проведению замеров мусора отсутствует. По мнению Завьялова, норматив накопления коммунальных отходов в 2,5 раза выше реального объема образуемого мусора. Решение вступает в силу с даты принятия апелляционного определения.

Ранее URA.RU писало, что курганцы в суде добиваются снижения платы за мусор. Иск был подан к департаменту природных ресурсов в июле 2021 года. Курганский областной суд отказал истцам. В сентябре департамент гражданской защиты населения увеличил нормативы накопления коммунальных отходов для жителей региона на 0,4 кубометра в год. Природоохранная прокуратура Курганской области опротестовала новый норматив.

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Жители Кургана выиграли суд против департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды. Санкт-петербургский апелляционный суд признал недействующими нормативы накопления коммунальных отходов, на основе которых рассчитывают плату за вывоз мусора, сообщил URA.RU истец Сергей Завьялов. «Судебная коллегия определила решение Курганского областного суда отменить, административные заявления Сергея Завьялова и Эдуарда Шашкова удовлетворить. Признать недействующими пункты 8 и 9 приложения к приказу департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области от 30 октября 2017 года №925 „Об установлении норматива твердых коммунальных отходов“, которыми установлены нормативы накопления ТКО многоквартирных и индивидуальных жилых домов в Кургане, Шадринске, городских и сельских поселений», — говорится в определении суда. Суд по апелляционному заявлению проходил в режиме видеоконференцсвязи. В качестве истцов выступали курганцы Сергей Завьялов и Эдуард Шашков. Истцы наставали на том, что норматив накопления ТКО был определен с грубыми нарушениями законодательства, а первичная документация по проведению замеров мусора отсутствует. По мнению Завьялова, норматив накопления коммунальных отходов в 2,5 раза выше реального объема образуемого мусора. Решение вступает в силу с даты принятия апелляционного определения. Ранее URA.RU писало, что курганцы в суде добиваются снижения платы за мусор. Иск был подан к департаменту природных ресурсов в июле 2021 года. Курганский областной суд отказал истцам. В сентябре департамент гражданской защиты населения увеличил нормативы накопления коммунальных отходов для жителей региона на 0,4 кубометра в год. Природоохранная прокуратура Курганской области опротестовала новый норматив.
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© Служба новостей «URA.RU»
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