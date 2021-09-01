Суд отказал курганцам в иске к властям о плате за мусор

Курганцы готовят апелляцию на решение суда по мусорному вопросу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский областной суд отказал жителям Кургана в иске об отмене норматива накопления коммунальных отходов, который лежит в основе платы за вывоз и захоронение мусора. Об этом URA.RU сообщил истец эколог Сергей Завьялов.

«Суд нам отказал. И это несмотря на то, что ответчик (департамент природных ресурсов и защиты окружающей среды Курганской области) признал отсутствие первичной документации по замерам отходов. То есть, фактически, признал отсутствие проведенных замеров. Прокуратура нашу позицию поддержала, отметив в суде, что норматив был определен с грубыми нарушениями законодательства. Будем оспаривать решение суда», — рассказал Сергей Завьялов, который считает, что действующий норматив накопления коммунальных отходов в 2,5 раза выше реального объема образуемого мусора.

Ранее URA.RU писало о требовании прокуратуры Курганской области изменить тариф на вывоз мусора для жителей Кургана. Выяснилось, что региональный оператор по обращению с отходами «Чистый город» завысил планируемые расходы из заявленного годового объема в размере около 65,5 тыс. тонн. Кроме того, ведомство потребовало исключить из тарифа траты регоператора на сумму порядка 148 млн рублей.