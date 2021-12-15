Путин собирается на Олимпиаду в Пекин в 2022 году

15 декабря 2021 в 14:17 Размер текста - 17 +

Председатель Китая Си Цзиньпин с нетерпением ждет очной встречи с президентом Владимиром Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином во время видеосаммита. Российский лидер выразил надежду на личную встречу в 2022 году и посещение Олимпийских игр. «Рассчитываю, что в феврале следующего года наконец-то сможем встретиться и лично в Пекине. Как мы и договаривались, условились, мы с вами проведем переговоры, затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр», — сказал Путин во время саммита, трансляция которого велась на канале «Россия 24». Председатель Китая Си Цзиньпин также с нетерпением ждет очной встречи с президентом Путиным. Президент отметил, что ожидает высокого уровня от предстоящих зимних игр. «Намечено проведение Годов российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта в 2022—2023 годах», — подытожил он. Ранее в Европарламенте обвинили РФ и Китай в кибератаках на Евросоюз. Сообщалось, что атаки угрожают европейской демократии и повседневной жизни граждан. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином во время видеосаммита. Российский лидер выразил надежду на личную встречу в 2022 году и посещение Олимпийских игр. «Рассчитываю, что в феврале следующего года наконец-то сможем встретиться и лично в Пекине. Как мы и договаривались, условились, мы с вами проведем переговоры, затем поучаствуем в церемонии открытия зимних Олимпийских игр», — сказал Путин во время саммита, трансляция которого велась на канале «Россия 24». Председатель Китая Си Цзиньпин также с нетерпением ждет очной встречи с президентом Путиным. Президент отметил, что ожидает высокого уровня от предстоящих зимних игр. «Намечено проведение Годов российско-китайского сотрудничества в области физкультуры и спорта в 2022—2023 годах», — подытожил он. Ранее в Европарламенте обвинили РФ и Китай в кибератаках на Евросоюз. Сообщалось, что атаки угрожают европейской демократии и повседневной жизни граждан.