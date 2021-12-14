14 декабря 2021
13 декабря 2021

В микрорайонах и СНТ Тюмени появятся новые дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Дороги продолжат строить в новых и уже застроенных районах Тюмени Фото:

В 2022 году в Тюмени продолжат строительство новых дорог в нескольких микрорайонах, а также завершат возведение транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.

«В 2022 году развитие дорожной инфраструктуры продолжится в новых и застроенных районах города. Так, в ноябре планируется завершить возведение транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы, а также строительство улицы Валентины Трофимовой, которая станет подъездным путем к будущим образовательным учреждениям в микрорайоне Ново-Патрушево», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени.

Строительство и реконструкция дорог продолжится и в других микрорайонах:

  • Ямальский-2;
  • Березняковский;
  • Восточный-2;
  • Плеханово;
  • Казарово;
  • Европейском;
  • Тюменском;
  • по Велижанскому тракту и улице Тимофея Кармацкого.

Кроме того, капитальный ремонт ждет подъезды к садовым обществам. В частности, «Царево» и «Большое Царево-1, 2, 3». Новый асфальт положат и в центре города: покрытие обновят на улице Ленина, на участке от улицы Красина до музея «Городская дума».

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В 2022 году в Тюмени продолжат строительство новых дорог в нескольких микрорайонах, а также завершат возведение транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. «В 2022 году развитие дорожной инфраструктуры продолжится в новых и застроенных районах города. Так, в ноябре планируется завершить возведение транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы, а также строительство улицы Валентины Трофимовой, которая станет подъездным путем к будущим образовательным учреждениям в микрорайоне Ново-Патрушево», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени. Строительство и реконструкция дорог продолжится и в других микрорайонах: Кроме того, капитальный ремонт ждет подъезды к садовым обществам. В частности, «Царево» и «Большое Царево-1, 2, 3». Новый асфальт положат и в центре города: покрытие обновят на улице Ленина, на участке от улицы Красина до музея «Городская дума».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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