В микрорайонах и СНТ Тюмени появятся новые дороги

Дороги продолжат строить в новых и уже застроенных районах Тюмени Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2022 году в Тюмени продолжат строительство новых дорог в нескольких микрорайонах, а также завершат возведение транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города.

«В 2022 году развитие дорожной инфраструктуры продолжится в новых и застроенных районах города. Так, в ноябре планируется завершить возведение транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте и Дружбы, а также строительство улицы Валентины Трофимовой, которая станет подъездным путем к будущим образовательным учреждениям в микрорайоне Ново-Патрушево», — рассказали URA.RU в пресс-службе администрации Тюмени.

Строительство и реконструкция дорог продолжится и в других микрорайонах:

Ямальский-2;

Березняковский;

Восточный-2;

Плеханово;

Казарово;

Европейском;

Тюменском;

по Велижанскому тракту и улице Тимофея Кармацкого.

Кроме того, капитальный ремонт ждет подъезды к садовым обществам. В частности, «Царево» и «Большое Царево-1, 2, 3». Новый асфальт положат и в центре города: покрытие обновят на улице Ленина, на участке от улицы Красина до музея «Городская дума».