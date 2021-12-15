Ученые назвали «неизвестную» болезнь, убившую людей в Африке

Дефицит чистой воды мешает лечению инфекционных заболеваний Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

После наводнения в Южном Судане могла возникнуть кишечная инфекция, которая убила почти 100 человек. Таким мнением с URA.RU поделились вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков и доктор медицинских наук, завкафедрой паразитологии паразитарных и тропических болезней Валерий Завойкин.

«Наводнение может спровоцировать вспышку многих болезней, особенно, часто передаваемых, кишечных. При любых стихийных бедствиях существует угроза увеличения и появления новых болезней, инфекционных болезней», — сказал Валерий Завойкин.

С ним согласился Петр Чумаков. «Это может быть энтеровирус, ротавирус. Когда происходит наводнение, с берегов смывается все плохое. Там может быть зараза. Пока не установили, что это. Лучше не гадать», — отметил вирусолог.

Завойкин также объяснил, почему данные кишечные инфекции убивают людей. В качестве примера он привел Холеру. Изначально считалось, что именно эта болезнь поразила жителей Южного Судана. «Она лечится прекрасно. Она не требует особого медикаментозного лечения. Главное — сохранять водно-солевой баланс. Потому, что идет потери калия, натрия и обезвоживание. Другое дело, при отсутствии медицинской помощи. Во всем мире проблемы с чистой водой, а в Африке тем более. Там ужасные условия», — отметил доктор наук.

На востоке Южного Судана за последние несколько недель как минимум 89 человек погибли от неизвестной болезни. Недавно на этой территории произошло крупное наводнение. Изначально предполагалось, что люди погибли от холеры, но эту версию опровергли.