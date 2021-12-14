В Африке люди начали десятками умирать от неизвестной болезни

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В Южном Судане обнаружили неизвестную болезнь Фото:

Как минимум 89 человек погибли от неизвестной болезни на востоке Южного Судана за последние несколько недель. С сообщением об этом вышла в эфир южноафриканская радиостанция SABC.

«Работающие в Южном Судане международные организации сообщили о как минимум 89 погибших. В свою очередь местные власти передают о множестве умерших от болезни, природу которой пока не удается установить», — передает слова радиостанции ТАСС.

Изначально, предполагали, что штат Джонглей, попавший в очаг возникновения эпидемии, окутала холера, но проведенные проверки опровергли это предположение. Местные власти сообщают о гораздо большем числе жертв и подмечают, что болезнь распространяется преимущественно на подвергшейся в 2021 году самому крупнейшему за последние шестьдесят лет наводнению.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Южной Африке был выявлен новый штамм коронавирусной инфекции «Омикрон». На 14 декабря в России омикрон-штамм выявлен у 16 человек. 11 из них прошли курс вакцинации, а еще у шести обнаружены антитела к коронавирусу в связи с недавним выздоровлением после других вариантов вируса.

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Как минимум 89 человек погибли от неизвестной болезни на востоке Южного Судана за последние несколько недель. С сообщением об этом вышла в эфир южноафриканская радиостанция SABC. «Работающие в Южном Судане международные организации сообщили о как минимум 89 погибших. В свою очередь местные власти передают о множестве умерших от болезни, природу которой пока не удается установить», — передает слова радиостанции ТАСС. Изначально, предполагали, что штат Джонглей, попавший в очаг возникновения эпидемии, окутала холера, но проведенные проверки опровергли это предположение. Местные власти сообщают о гораздо большем числе жертв и подмечают, что болезнь распространяется преимущественно на подвергшейся в 2021 году самому крупнейшему за последние шестьдесят лет наводнению. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Южной Африке был выявлен новый штамм коронавирусной инфекции «Омикрон». На 14 декабря в России омикрон-штамм выявлен у 16 человек. 11 из них прошли курс вакцинации, а еще у шести обнаружены антитела к коронавирусу в связи с недавним выздоровлением после других вариантов вируса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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