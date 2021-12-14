В Африке люди начали десятками умирать от неизвестной болезни

14 декабря 2021 в 18:39 Размер текста - 17 +

В Южном Судане обнаружили неизвестную болезнь Фото: Анна Майорова © URA.RU Как минимум 89 человек погибли от неизвестной болезни на востоке Южного Судана за последние несколько недель. С сообщением об этом вышла в эфир южноафриканская радиостанция SABC. «Работающие в Южном Судане международные организации сообщили о как минимум 89 погибших. В свою очередь местные власти передают о множестве умерших от болезни, природу которой пока не удается установить», — передает слова радиостанции ТАСС. Изначально, предполагали, что штат Джонглей, попавший в очаг возникновения эпидемии, окутала холера, но проведенные проверки опровергли это предположение. Местные власти сообщают о гораздо большем числе жертв и подмечают, что болезнь распространяется преимущественно на подвергшейся в 2021 году самому крупнейшему за последние шестьдесят лет наводнению. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Южной Африке был выявлен новый штамм коронавирусной инфекции «Омикрон». На 14 декабря в России омикрон-штамм выявлен у 16 человек. 11 из них прошли курс вакцинации, а еще у шести обнаружены антитела к коронавирусу в связи с недавним выздоровлением после других вариантов вируса. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Как минимум 89 человек погибли от неизвестной болезни на востоке Южного Судана за последние несколько недель. С сообщением об этом вышла в эфир южноафриканская радиостанция SABC. «Работающие в Южном Судане международные организации сообщили о как минимум 89 погибших. В свою очередь местные власти передают о множестве умерших от болезни, природу которой пока не удается установить», — передает слова радиостанции ТАСС. Изначально, предполагали, что штат Джонглей, попавший в очаг возникновения эпидемии, окутала холера, но проведенные проверки опровергли это предположение. Местные власти сообщают о гораздо большем числе жертв и подмечают, что болезнь распространяется преимущественно на подвергшейся в 2021 году самому крупнейшему за последние шестьдесят лет наводнению. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Южной Африке был выявлен новый штамм коронавирусной инфекции «Омикрон». На 14 декабря в России омикрон-штамм выявлен у 16 человек. 11 из них прошли курс вакцинации, а еще у шести обнаружены антитела к коронавирусу в связи с недавним выздоровлением после других вариантов вируса.