ЦИК получит 37 млрд рублей из-за выборов президента

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Финансирование ЦИК в 2023 году увеличится до 37,8 млрд рублей Фото:

Из-за подготовки президентских выборов 2024 года финансирование Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в 2023 году увеличиться до 37,8 млрд рублей. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

«Для ЦИК России в бюджете ассигнования утверждены на 2022 год в размере 7 млрд 834,3 млн рублей, на 2023 год — в размере 37 млрд 819,1 млн рублей и на 2024 год — 4 млрд 656,9 млн рублей. Расходы на подготовку и проведение выборов президента в 2024 году в размере 33 млрд 233,8 млн рублей заложены в бюджете на 2023 год», — передает ТАСС слова Булаева.

Ранее в ЦИК отчитались о деньгах, потраченных на проведение выборов в Государственную думу 2021 года. Всего на организацию выборов было потрачено 18,66 млрд рублей. Следующий президентские выборы станут самыми дорогими в истории России, пишет «Национальная служба новостей».

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Из-за подготовки президентских выборов 2024 года финансирование Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в 2023 году увеличиться до 37,8 млрд рублей. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев. «Для ЦИК России в бюджете ассигнования утверждены на 2022 год в размере 7 млрд 834,3 млн рублей, на 2023 год — в размере 37 млрд 819,1 млн рублей и на 2024 год — 4 млрд 656,9 млн рублей. Расходы на подготовку и проведение выборов президента в 2024 году в размере 33 млрд 233,8 млн рублей заложены в бюджете на 2023 год», — передает ТАСС слова Булаева. Ранее в ЦИК отчитались о деньгах, потраченных на проведение выборов в Государственную думу 2021 года. Всего на организацию выборов было потрачено 18,66 млрд рублей. Следующий президентские выборы станут самыми дорогими в истории России, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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