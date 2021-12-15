ЦИК получит 37 млрд рублей из-за выборов президента

Финансирование ЦИК в 2023 году увеличится до 37,8 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за подготовки президентских выборов 2024 года финансирование Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в 2023 году увеличиться до 37,8 млрд рублей. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

«Для ЦИК России в бюджете ассигнования утверждены на 2022 год в размере 7 млрд 834,3 млн рублей, на 2023 год — в размере 37 млрд 819,1 млн рублей и на 2024 год — 4 млрд 656,9 млн рублей. Расходы на подготовку и проведение выборов президента в 2024 году в размере 33 млрд 233,8 млн рублей заложены в бюджете на 2023 год», — передает ТАСС слова Булаева.

Ранее в ЦИК отчитались о деньгах, потраченных на проведение выборов в Государственную думу 2021 года. Всего на организацию выборов было потрачено 18,66 млрд рублей. Следующий президентские выборы станут самыми дорогими в истории России, пишет «Национальная служба новостей».