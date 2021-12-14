Власти ХМАО продлили коронавирусные запреты

Власти ХМАО продлили коронавирусные ограничения до 31 января 2022 года. Соответсвующее постановление губернатора Югры Натальи Комаровой опубликовано на сайте правительства.
«Продлить до 31 января 2022 года приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений, оказания услуг по курению кальяна. Запрет на проведение в ХМАО зрелищно-развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах», — сказано в постановлении.
Кроме того, до 31 января продлен запрет на выездные свадебные церемонии. А также запрещено регистрировать брак без предварительной записи, при этом в здании ЗАГСа должно находиться не больше восьми человек (включая сотрудника ЗАГСа). Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без сопровождения взрослых.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО не станут снимать ограничения в Новый год. Вместе с этим, по словам губернатора ХМАО Натальи Комаровой, стабильная эпидемическая ситуация позволит не ужесточать ограничения.
Власти ХМАО продлили коронавирусные ограничения до 31 января 2022 года. Соответсвующее постановление губернатора Югры Натальи Комаровой опубликовано на сайте правительства. «Продлить до 31 января 2022 года приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений, оказания услуг по курению кальяна. Запрет на проведение в ХМАО зрелищно-развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах», — сказано в постановлении. Кроме того, до 31 января продлен запрет на выездные свадебные церемонии. А также запрещено регистрировать брак без предварительной записи, при этом в здании ЗАГСа должно находиться не больше восьми человек (включая сотрудника ЗАГСа). Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО не станут снимать ограничения в Новый год. Вместе с этим, по словам губернатора ХМАО Натальи Комаровой, стабильная эпидемическая ситуация позволит не ужесточать ограничения.