Власти ХМАО продлили коронавирусные запреты

15 декабря 2021 в 15:46 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила запрет на посещение ТЦ детьми без взрослых Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Власти ХМАО продлили коронавирусные ограничения до 31 января 2022 года. Соответсвующее постановление губернатора Югры Натальи Комаровой опубликовано на сайте правительства. «Продлить до 31 января 2022 года приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений, оказания услуг по курению кальяна. Запрет на проведение в ХМАО зрелищно-развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах», — сказано в постановлении. Кроме того, до 31 января продлен запрет на выездные свадебные церемонии. А также запрещено регистрировать брак без предварительной записи, при этом в здании ЗАГСа должно находиться не больше восьми человек (включая сотрудника ЗАГСа). Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО не станут снимать ограничения в Новый год. Вместе с этим, по словам губернатора ХМАО Натальи Комаровой, стабильная эпидемическая ситуация позволит не ужесточать ограничения. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти ХМАО продлили коронавирусные ограничения до 31 января 2022 года. Соответсвующее постановление губернатора Югры Натальи Комаровой опубликовано на сайте правительства. «Продлить до 31 января 2022 года приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений, оказания услуг по курению кальяна. Запрет на проведение в ХМАО зрелищно-развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах», — сказано в постановлении. Кроме того, до 31 января продлен запрет на выездные свадебные церемонии. А также запрещено регистрировать брак без предварительной записи, при этом в здании ЗАГСа должно находиться не больше восьми человек (включая сотрудника ЗАГСа). Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО не станут снимать ограничения в Новый год. Вместе с этим, по словам губернатора ХМАО Натальи Комаровой, стабильная эпидемическая ситуация позволит не ужесточать ограничения.