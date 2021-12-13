Власти ХМАО не станут ослаблять карантин к Новому году

Власти ХМАО не станут ослаблять действующие коронавирусные ограничения к Новому году. Вместе с этим стабильная эпидемическая ситуация позволяет не вводить дополнительных запретов. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время заседания оперативного штаба Югры.
«Текущая эпидемиологическая ситуация в автономном округе характеризуется стабилизацией показателей заболеваемости. Это результат следования принятым санитарно-эпидемиологическим мерам, объем которых, по мнению Роспотребнадзора, необходимо сохранить и в предпраздничные, и в предстоящие выходные дни», — сказала Комарова.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО готовятся к смягчению коронавирусных ограничений к Новому году. Однако при ухудшении ситуации с инфекцией может последовать и ужесточение карантина.
Власти ХМАО не станут ослаблять действующие коронавирусные ограничения к Новому году. Вместе с этим стабильная эпидемическая ситуация позволяет не вводить дополнительных запретов. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время заседания оперативного штаба Югры. «Текущая эпидемиологическая ситуация в автономном округе характеризуется стабилизацией показателей заболеваемости. Это результат следования принятым санитарно-эпидемиологическим мерам, объем которых, по мнению Роспотребнадзора, необходимо сохранить и в предпраздничные, и в предстоящие выходные дни», — сказала Комарова. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО готовятся к смягчению коронавирусных ограничений к Новому году. Однако при ухудшении ситуации с инфекцией может последовать и ужесточение карантина.