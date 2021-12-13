13 декабря 2021
11 декабря 2021
10 декабря 2021

Власти ХМАО не станут ослаблять карантин к Новому году

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Комаровой с главами города и района. Сургут, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что ситуация с коронавирусом в регионе стабильная Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО не станут ослаблять действующие коронавирусные ограничения к Новому году. Вместе с этим стабильная эпидемическая ситуация позволяет не вводить дополнительных запретов. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время заседания оперативного штаба Югры.

«Текущая эпидемиологическая ситуация в автономном округе характеризуется стабилизацией показателей заболеваемости. Это результат следования принятым санитарно-эпидемиологическим мерам, объем которых, по мнению Роспотребнадзора, необходимо сохранить и в предпраздничные, и в предстоящие выходные дни», — сказала Комарова.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО готовятся к смягчению коронавирусных ограничений к Новому году. Однако при ухудшении ситуации с инфекцией может последовать и ужесточение карантина.

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Власти ХМАО не станут ослаблять действующие коронавирусные ограничения к Новому году. Вместе с этим стабильная эпидемическая ситуация позволяет не вводить дополнительных запретов. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время заседания оперативного штаба Югры. «Текущая эпидемиологическая ситуация в автономном округе характеризуется стабилизацией показателей заболеваемости. Это результат следования принятым санитарно-эпидемиологическим мерам, объем которых, по мнению Роспотребнадзора, необходимо сохранить и в предпраздничные, и в предстоящие выходные дни», — сказала Комарова. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО готовятся к смягчению коронавирусных ограничений к Новому году. Однако при ухудшении ситуации с инфекцией может последовать и ужесточение карантина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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