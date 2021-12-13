Власти ХМАО не станут ослаблять карантин к Новому году

14 декабря 2021 в 14:21 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что ситуация с коронавирусом в регионе стабильная Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Власти ХМАО не станут ослаблять действующие коронавирусные ограничения к Новому году. Вместе с этим стабильная эпидемическая ситуация позволяет не вводить дополнительных запретов. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время заседания оперативного штаба Югры. «Текущая эпидемиологическая ситуация в автономном округе характеризуется стабилизацией показателей заболеваемости. Это результат следования принятым санитарно-эпидемиологическим мерам, объем которых, по мнению Роспотребнадзора, необходимо сохранить и в предпраздничные, и в предстоящие выходные дни», — сказала Комарова. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО готовятся к смягчению коронавирусных ограничений к Новому году. Однако при ухудшении ситуации с инфекцией может последовать и ужесточение карантина. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти ХМАО не станут ослаблять действующие коронавирусные ограничения к Новому году. Вместе с этим стабильная эпидемическая ситуация позволяет не вводить дополнительных запретов. Об этом рассказала губернатор ХМАО Наталья Комарова во время заседания оперативного штаба Югры. «Текущая эпидемиологическая ситуация в автономном округе характеризуется стабилизацией показателей заболеваемости. Это результат следования принятым санитарно-эпидемиологическим мерам, объем которых, по мнению Роспотребнадзора, необходимо сохранить и в предпраздничные, и в предстоящие выходные дни», — сказала Комарова. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО готовятся к смягчению коронавирусных ограничений к Новому году. Однако при ухудшении ситуации с инфекцией может последовать и ужесточение карантина.