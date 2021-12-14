Власти ХМАО приняли меры против штамма коронавируса «Омикрон»

15 декабря 2021 в 17:49 Размер текста - 17 +

В ХМАО ввели дополнительные ограничения для прибывших из-за границы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти ХМАО для предотвращения распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» ввели ряд ограничений для иностранцев и прибывших из-за границы жителей региона. План мероприятий утвержден постановлением губернатора ХМАО Натальи Комаровой. «Утвердить план действий, направленных на предотвращение распространения нового штамма, вызывающего коронавирусную инфекцию. До 16 декабря обеспечить готовность 130 боксов инфекционных госпиталей к приему пациентов из числа граждан, прибывших из зарубежных стран, с признаками респираторной инфекции», — сказано в постановлении. Вместе с этим, власти запретили гостиницам заселять иностранцев без отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до прибытия на территорию России. Кроме того, при медицинском осмотре жителей с симптомами коронавируса врачи будут обязаны уточнять, был ли пациент за рубежом. Если ПЦР-тест таких пациентов окажется положительным, то их будут незамедлительно госпитализировать в инфекционные боксы, а анализы пройдут углубленное исследование. В Березовском, Кондинском, Октябрьском районах, а также в Лангепасе будут открыты дополнительные лаборатории. При этом все лаборатории и больницы в труднодоступных районах ХМАО будут с запасом обеспечены тест-системами, определяющими антиген к новому штамму. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила действующие в регионе ограничения. Коронавирусные запреты продлили до 31 января. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти ХМАО для предотвращения распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» ввели ряд ограничений для иностранцев и прибывших из-за границы жителей региона. План мероприятий утвержден постановлением губернатора ХМАО Натальи Комаровой. «Утвердить план действий, направленных на предотвращение распространения нового штамма, вызывающего коронавирусную инфекцию. До 16 декабря обеспечить готовность 130 боксов инфекционных госпиталей к приему пациентов из числа граждан, прибывших из зарубежных стран, с признаками респираторной инфекции», — сказано в постановлении. Вместе с этим, власти запретили гостиницам заселять иностранцев без отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до прибытия на территорию России. Кроме того, при медицинском осмотре жителей с симптомами коронавируса врачи будут обязаны уточнять, был ли пациент за рубежом. Если ПЦР-тест таких пациентов окажется положительным, то их будут незамедлительно госпитализировать в инфекционные боксы, а анализы пройдут углубленное исследование. В Березовском, Кондинском, Октябрьском районах, а также в Лангепасе будут открыты дополнительные лаборатории. При этом все лаборатории и больницы в труднодоступных районах ХМАО будут с запасом обеспечены тест-системами, определяющими антиген к новому штамму. Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова продлила действующие в регионе ограничения. Коронавирусные запреты продлили до 31 января.