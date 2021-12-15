Путин исполнил новогоднее желание тяжелобольной девочки. Фото

15 декабря 2021 в 17:26 Размер текста - 17 +

Владимир Путин исполнил желание 13-летней Тани Троценко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин принял участие в благотворительной акции «Елка желаний», которую проводит проект «Мечтай со мной» президентской платформа «Россия — страна возможностей». В рамках этой акции президент исполнил новогодние желание 13-летней Татьяны Троценко из города Изобильный Ставропольского края, которая мечтала посетить балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре. В январе этого года врачи поставили Тане тяжелый диагноз и девочка проходила длительную химиотерапию. «Мы, как раз, садились в поезд, когда нам позвонили и сообщили, что наше желание сбудется. Честно говоря, мы от радости даже не могли поверить, что это случилось. Ведь заявок так много, и мы даже не думали, что из всех заявок выберут именно нашу. Спасибо всем огромное», — рассказал мама Тани Троценко. Ее слова приводятся в пресс-релизе проекта «Мечтай со мной». Для девочки и ее семьи была проведена обзорная экскурсия по вечернему Петербургу. После этого Таня вместе с мамой посмотрела балет «Лебединое озеро» из Особой ложи Мариинского театра. До спектакля Таня побывала на экскурсии по театру: ей показали закулисье исторического и нового зданий театра — аппаратные, декоративные и пошивочные цеха. Во время экскурсии Тани по Эрмитажу, ей позвонил Владимир Путин. Президент спросил у девочки, как прошел ее день и пообщался с ее мамой. В завершение разговора Путин предложил организовать поездку для всей семьи Троценко в Москву для просмотра балета на льду Татьяны Навки «Лебединое озеро» и поздравил с наступающим Новым годом. Владимир Путин принимает участие в новогодней благотворительной акции «Елка желаний» четвертый год подряд. За это время президент уже исполнил новогодние желания девяти детей. «Елка желаний» — это специальная акция всероссийского проекта «Мечтай со мной», которая приурочена к новогодним праздникам. Акция проходит с 2018 года на всей территории России и каждый год объединяет тысячи граждан. Таня Троценко на балете «Лебединое озеро» Фото: пресс-релиз проекта «Мечтай со мной» Таня Троценко на экскурсии в Эрмитаже Фото: пресс-релиз проекта «Мечтай со мной» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин принял участие в благотворительной акции «Елка желаний», которую проводит проект «Мечтай со мной» президентской платформа «Россия — страна возможностей». В рамках этой акции президент исполнил новогодние желание 13-летней Татьяны Троценко из города Изобильный Ставропольского края, которая мечтала посетить балет «Лебединое озеро» в Мариинском театре. В январе этого года врачи поставили Тане тяжелый диагноз и девочка проходила длительную химиотерапию. «Мы, как раз, садились в поезд, когда нам позвонили и сообщили, что наше желание сбудется. Честно говоря, мы от радости даже не могли поверить, что это случилось. Ведь заявок так много, и мы даже не думали, что из всех заявок выберут именно нашу. Спасибо всем огромное», — рассказал мама Тани Троценко. Ее слова приводятся в пресс-релизе проекта «Мечтай со мной». Для девочки и ее семьи была проведена обзорная экскурсия по вечернему Петербургу. После этого Таня вместе с мамой посмотрела балет «Лебединое озеро» из Особой ложи Мариинского театра. До спектакля Таня побывала на экскурсии по театру: ей показали закулисье исторического и нового зданий театра — аппаратные, декоративные и пошивочные цеха. Во время экскурсии Тани по Эрмитажу, ей позвонил Владимир Путин. Президент спросил у девочки, как прошел ее день и пообщался с ее мамой. В завершение разговора Путин предложил организовать поездку для всей семьи Троценко в Москву для просмотра балета на льду Татьяны Навки «Лебединое озеро» и поздравил с наступающим Новым годом. Владимир Путин принимает участие в новогодней благотворительной акции «Елка желаний» четвертый год подряд. За это время президент уже исполнил новогодние желания девяти детей. «Елка желаний» — это специальная акция всероссийского проекта «Мечтай со мной», которая приурочена к новогодним праздникам. Акция проходит с 2018 года на всей территории России и каждый год объединяет тысячи граждан.