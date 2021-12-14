В УФСИН рассказали о смерти трех осужденных в тюменской колонии

В тюменской ИК-2 за год погибли трое осужденных Фото: Анна Майорова © URA.RU

В тюменской исправительной колонии №2 в 2021 году погибли трое заключенных. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УФСИН. Там уточнили, что первый случай доказанного самоубийства произошел в августе. По двум другим, которые произошли 28 ноября и 3 декабря, проводится проверка.

«Первый случай произошел в августе. Еще по одному — в ноябре и декабре. По всем трем происшествиям проводятся проверки», — сообщили агентству в ведомстве.

3 декабря тело осужденного без признаков жизни было обнаружено в ИК-2. По данным из социальных сетей, погибшим был 20-летний заключенный, который, предположительно, работал там уборщиком. Как ранее писало URA.RU, в УФСИН подтвердили факт его гибели. Также, по данным издания 72.ру, в конце ноября в вышеуказанной колонии был найден мертвым осужденный, занимавший должность хлебореза.