14 декабря 2021
13 декабря 2021

В УФСИН рассказали о смерти трех осужденных в тюменской колонии

© Служба новостей «URA.RU»
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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, заключенные, окна, колония, тюрьма, решетка, следственный изолятор, решетки на окнах
В тюменской ИК-2 за год погибли трое осужденных Фото:

В тюменской исправительной колонии №2 в 2021 году погибли трое заключенных. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УФСИН. Там уточнили, что первый случай доказанного самоубийства произошел в августе. По двум другим, которые произошли 28 ноября и 3 декабря, проводится проверка.

«Первый случай произошел в августе. Еще по одному — в ноябре и декабре. По всем трем происшествиям проводятся проверки», — сообщили агентству в ведомстве.

3 декабря тело осужденного без признаков жизни было обнаружено в ИК-2. По данным из социальных сетей, погибшим был 20-летний заключенный, который, предположительно, работал там уборщиком. Как ранее писало URA.RU, в УФСИН подтвердили факт его гибели. Также, по данным издания 72.ру, в конце ноября в вышеуказанной колонии был найден мертвым осужденный, занимавший должность хлебореза.

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В тюменской исправительной колонии №2 в 2021 году погибли трое заключенных. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального УФСИН. Там уточнили, что первый случай доказанного самоубийства произошел в августе. По двум другим, которые произошли 28 ноября и 3 декабря, проводится проверка. «Первый случай произошел в августе. Еще по одному — в ноябре и декабре. По всем трем происшествиям проводятся проверки», — сообщили агентству в ведомстве. 3 декабря тело осужденного без признаков жизни было обнаружено в ИК-2. По данным из социальных сетей, погибшим был 20-летний заключенный, который, предположительно, работал там уборщиком. Как ранее писало URA.RU, в УФСИН подтвердили факт его гибели. Также, по данным издания 72.ру, в конце ноября в вышеуказанной колонии был найден мертвым осужденный, занимавший должность хлебореза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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