Челябинский губернатор выступил с докладом перед Путиным

Алексей Текслер участвовал в заседании Совета по стратегическому развитию по видео (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Рост стоимости строительных материалов сформировал три проблемы, осложняющие субъектам РФ исполнение национальных проектов. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер доложил 15 декабря на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, проходящем под руководством президента Владимира Путина.

«Во-первых, принятое правительством РФ постановление позволяет корректировать стоимость проектов. Применительно к тем из них, которые реализуются совместно, нужно увеличивать долю не только регионов, но и федерации. Во-вторых, запланированные на 2022 год и на трехлетний период объекты субъекты планировали и согласовали с федеральными министерствами заранее. Сейчас они подорожали, что подтверждается госэкпертизой — регионам также понадобятся дополнительные ресурсы на их реализацию», — заметил Текслер.

Третьим фактором, осложняющим расселение ветхоаварийных домов и предоставление жилья сиротам, стало увеличение цены квадратного метра. Изменение методики расчета стоимости, проведенное минстроем РФ, сделало возможным обеспечение качественным жильем расселяемых. Однако теперь, чтобы выполнить показатели соответствующего нацпроекта «в метрах», нужно увеличить ассигнования из Фонда содействия развития ЖКХ.

«Также я должен выразить общее мнение регионов. У подрядчиков сформировались высокие инфляционные ожидания на следующий год. Поэтому они не всегда заявляются на конкурсы даже на те проекты, где сметы пересчитаны. Нужно системное решение и по этому поводу», — подытожил Текслер.

Глава государства поблагодарил губернатора за доклад, прозвучавшие в развитие выступлений вице-премьеров правительства Марата Хуснуллина и Татьяны Голиковой. Они проанализировали, как инфляция и рост цен сказываются на исполнении национальных проектов.