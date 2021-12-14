14 декабря 2021
13 декабря 2021

В Сургуте избавляются от чиновников, которые считают траты мэрии. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по социальной политике. Курган , чиновники, документы к совещанию, депутаты
КСП Сургута сокращает штат на треть Фото:

Контрольно-счетная палата Сургута будет сокращена почти на треть. Об этом во время заседания думского комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу сообщил депутатам председатель КСП Владислав Жуков, передает корреспондент URA.RU.

«Предлагается изменить предельную штатную численность работников КСП с 29 до 19 единиц. В новой редакции излагается структура счетной палаты. Уменьшается количество аудиторов, с 4 до 2», — сообщил Жуков. Он также уточнил, что в результате оптимизации затрат на зарплату персонала в 2022 году экономия городского бюджета составит 6,5 млн рублей.

Члены думского комитета проголосовали за принятие новой структуры контрольно-счетной палаты Сургута. Принять ее планируется на заседании городской думы, которое состоится 20 декабря.

Ранее URA.RU сообщало о предстоящих планах по сокращению численности чиновников контрольно-счетной палаты Сургута. А в городской думе не осталось ни одного депутата, который работал бы на освобожденной основе.

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Контрольно-счетная палата Сургута будет сокращена почти на треть. Об этом во время заседания думского комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу сообщил депутатам председатель КСП Владислав Жуков, передает корреспондент URA.RU. «Предлагается изменить предельную штатную численность работников КСП с 29 до 19 единиц. В новой редакции излагается структура счетной палаты. Уменьшается количество аудиторов, с 4 до 2», — сообщил Жуков. Он также уточнил, что в результате оптимизации затрат на зарплату персонала в 2022 году экономия городского бюджета составит 6,5 млн рублей. Члены думского комитета проголосовали за принятие новой структуры контрольно-счетной палаты Сургута. Принять ее планируется на заседании городской думы, которое состоится 20 декабря. Ранее URA.RU сообщало о предстоящих планах по сокращению численности чиновников контрольно-счетной палаты Сургута. А в городской думе не осталось ни одного депутата, который работал бы на освобожденной основе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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