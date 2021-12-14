Контрольно-счетная палата Сургута будет сокращена почти на треть. Об этом во время заседания думского комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу сообщил депутатам председатель КСП Владислав Жуков, передает корреспондент URA.RU.
«Предлагается изменить предельную штатную численность работников КСП с 29 до 19 единиц. В новой редакции излагается структура счетной палаты. Уменьшается количество аудиторов, с 4 до 2», — сообщил Жуков. Он также уточнил, что в результате оптимизации затрат на зарплату персонала в 2022 году экономия городского бюджета составит 6,5 млн рублей.
Члены думского комитета проголосовали за принятие новой структуры контрольно-счетной палаты Сургута. Принять ее планируется на заседании городской думы, которое состоится 20 декабря.
Ранее URA.RU сообщало о предстоящих планах по сокращению численности чиновников контрольно-счетной палаты Сургута. А в городской думе не осталось ни одного депутата, который работал бы на освобожденной основе.
Контрольно-счетная палата Сургута будет сокращена почти на треть. Об этом во время заседания думского комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу сообщил депутатам председатель КСП Владислав Жуков, передает корреспондент URA.RU. «Предлагается изменить предельную штатную численность работников КСП с 29 до 19 единиц. В новой редакции излагается структура счетной палаты. Уменьшается количество аудиторов, с 4 до 2», — сообщил Жуков. Он также уточнил, что в результате оптимизации затрат на зарплату персонала в 2022 году экономия городского бюджета составит 6,5 млн рублей. Члены думского комитета проголосовали за принятие новой структуры контрольно-счетной палаты Сургута. Принять ее планируется на заседании городской думы, которое состоится 20 декабря. Ранее URA.RU сообщало о предстоящих планах по сокращению численности чиновников контрольно-счетной палаты Сургута. А в городской думе не осталось ни одного депутата, который работал бы на освобожденной основе.