В Сургуте избавляются от чиновников, которые считают траты мэрии. Инсайд URA.RU подтвердился

15 декабря 2021 в 18:25 Размер текста - 17 +

КСП Сургута сокращает штат на треть Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Контрольно-счетная палата Сургута будет сокращена почти на треть. Об этом во время заседания думского комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу сообщил депутатам председатель КСП Владислав Жуков, передает корреспондент URA.RU. «Предлагается изменить предельную штатную численность работников КСП с 29 до 19 единиц. В новой редакции излагается структура счетной палаты. Уменьшается количество аудиторов, с 4 до 2», — сообщил Жуков. Он также уточнил, что в результате оптимизации затрат на зарплату персонала в 2022 году экономия городского бюджета составит 6,5 млн рублей. Члены думского комитета проголосовали за принятие новой структуры контрольно-счетной палаты Сургута. Принять ее планируется на заседании городской думы, которое состоится 20 декабря. Ранее URA.RU сообщало о предстоящих планах по сокращению численности чиновников контрольно-счетной палаты Сургута. А в городской думе не осталось ни одного депутата, который работал бы на освобожденной основе. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Контрольно-счетная палата Сургута будет сокращена почти на треть. Об этом во время заседания думского комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу сообщил депутатам председатель КСП Владислав Жуков, передает корреспондент URA.RU. «Предлагается изменить предельную штатную численность работников КСП с 29 до 19 единиц. В новой редакции излагается структура счетной палаты. Уменьшается количество аудиторов, с 4 до 2», — сообщил Жуков. Он также уточнил, что в результате оптимизации затрат на зарплату персонала в 2022 году экономия городского бюджета составит 6,5 млн рублей. Члены думского комитета проголосовали за принятие новой структуры контрольно-счетной палаты Сургута. Принять ее планируется на заседании городской думы, которое состоится 20 декабря. Ранее URA.RU сообщало о предстоящих планах по сокращению численности чиновников контрольно-счетной палаты Сургута. А в городской думе не осталось ни одного депутата, который работал бы на освобожденной основе.