В ЯНАО будут наказывать хозяев собак, выпускающих питомцев гулять

Власти ЯНАО разработают закон который позволит наказать владельцев собак, выпускающих питомцев самостоятельно гулять Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Власти ЯНАО разработают региональный закон, который позволит наказать владельцев собак, отправляют животных гулять самостоятельно. Об этом в эфире «Прямой линии» сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Половина укусов — от бездомных, вторая половина — от хозяйских собак на самовыгуле. Договорились со специалистами, и будем вводить ответственность за животным, если произошел инцидент и установлен хозяин — он будет нести ответственность», — сказал губернатор ЯНАО.

Также власти ЯНАО выйдут на федеральный уровень с инициативой законодательно прописать определение «агрессивная собака». По словам губернатора, это острая проблема для региона и выпуск животных в среду обитания не помогает решить ее.