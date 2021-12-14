14 декабря 2021

В ЯНАО будут наказывать хозяев собак, выпускающих питомцев гулять

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка в село Сенькино и Усть-Гаревая. Виды и жители. Пермь, собака, село сенькино и усть гаревая
Власти ЯНАО разработают закон который позволит наказать владельцев собак, выпускающих питомцев самостоятельно гулять Фото:

Власти ЯНАО разработают региональный закон, который позволит наказать владельцев собак, отправляют животных гулять самостоятельно. Об этом в эфире «Прямой линии» сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Половина укусов — от бездомных, вторая половина — от хозяйских собак на самовыгуле. Договорились со специалистами, и будем вводить ответственность за животным, если произошел инцидент и установлен хозяин — он будет нести ответственность», — сказал губернатор ЯНАО.

Также власти ЯНАО выйдут на федеральный уровень с инициативой законодательно прописать определение «агрессивная собака». По словам губернатора, это острая проблема для региона и выпуск животных в среду обитания не помогает решить ее.

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Власти ЯНАО разработают региональный закон, который позволит наказать владельцев собак, отправляют животных гулять самостоятельно. Об этом в эфире «Прямой линии» сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Половина укусов — от бездомных, вторая половина — от хозяйских собак на самовыгуле. Договорились со специалистами, и будем вводить ответственность за животным, если произошел инцидент и установлен хозяин — он будет нести ответственность», — сказал губернатор ЯНАО. Также власти ЯНАО выйдут на федеральный уровень с инициативой законодательно прописать определение «агрессивная собака». По словам губернатора, это острая проблема для региона и выпуск животных в среду обитания не помогает решить ее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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