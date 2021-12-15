Власти ЯНАО планируют построить короткую дорогу в Екатеринбург

15 декабря 2021 в 19:22 Размер текста - 17 +

Власти ЯНАО построят вторую трассу в ХМАО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Правительство ЯНАО планирует построит вторую трассу в ХМАО от Надыма до Ханты-Мансийска. Об это во время «Прямой линии» сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Очень дорогой проект. Пока средства идут на главную трассу. Остается участок, требующий ремонта — в районе Коротчаево, все силы сконцентрируются там. Трасса от Надыма до Ханты-Мансийска есть в планах. Он значительно сократит расстояние от Надыма до Екатеринбурга», — сказал губернатор во время трансляции. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО к 2030 году появятся всесезонные автомобильные дороги, которые свяжут Красноселькуп с Коротчаево и Надым с Югорском (ХМАО). Об этом сообщалось в проекте Стратегии развития ЯНАО до 2035 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Правительство ЯНАО планирует построит вторую трассу в ХМАО от Надыма до Ханты-Мансийска. Об это во время «Прямой линии» сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Очень дорогой проект. Пока средства идут на главную трассу. Остается участок, требующий ремонта — в районе Коротчаево, все силы сконцентрируются там. Трасса от Надыма до Ханты-Мансийска есть в планах. Он значительно сократит расстояние от Надыма до Екатеринбурга», — сказал губернатор во время трансляции. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО к 2030 году появятся всесезонные автомобильные дороги, которые свяжут Красноселькуп с Коротчаево и Надым с Югорском (ХМАО). Об этом сообщалось в проекте Стратегии развития ЯНАО до 2035 года.