Власти ЯНАО планируют построить короткую дорогу в Екатеринбург

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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, транспорт, зима, большегруз, фура, грузовик, движение, проезд открыт, трафик, разделительная полоса, зимняя дорога, трасса, дорога, разрешающий знак, орога
Власти ЯНАО построят вторую трассу в ХМАО Фото:

Правительство ЯНАО планирует построит вторую трассу в ХМАО от Надыма до Ханты-Мансийска. Об это во время «Прямой линии» сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

«Очень дорогой проект. Пока средства идут на главную трассу. Остается участок, требующий ремонта — в районе Коротчаево, все силы сконцентрируются там. Трасса от Надыма до Ханты-Мансийска есть в планах. Он значительно сократит расстояние от Надыма до Екатеринбурга», — сказал губернатор во время трансляции.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО к 2030 году появятся всесезонные автомобильные дороги, которые свяжут Красноселькуп с Коротчаево и Надым с Югорском (ХМАО). Об этом сообщалось в проекте Стратегии развития ЯНАО до 2035 года.

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Правительство ЯНАО планирует построит вторую трассу в ХМАО от Надыма до Ханты-Мансийска. Об это во время «Прямой линии» сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Очень дорогой проект. Пока средства идут на главную трассу. Остается участок, требующий ремонта — в районе Коротчаево, все силы сконцентрируются там. Трасса от Надыма до Ханты-Мансийска есть в планах. Он значительно сократит расстояние от Надыма до Екатеринбурга», — сказал губернатор во время трансляции. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО к 2030 году появятся всесезонные автомобильные дороги, которые свяжут Красноселькуп с Коротчаево и Надым с Югорском (ХМАО). Об этом сообщалось в проекте Стратегии развития ЯНАО до 2035 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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