Новую дорогу в ХМАО из ЯНАО построят через десять лет

Проезд между Надымом и Югорском должен стать полноценной дорогой (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Всесезонные автомобильные дороги, которые свяжут Красноселькуп с Коротчаево и Надым с Югорском (ХМАО), появятся на Ямале к 2030 году. Об этом говорится в проекте Стратегии развития ЯНАО до 2035 года.

«Реконструкция и достройка к 2030 году автомобильной дороги Югорск — Приозерный — Надым; строительство к 2030 году автомобильной дороги Коротчаево — Красноселькуп», — указывается в разделе «Пространственное развитие автономного округа». В настоящее время обе дороги являются зимниками, причем проезд из Югорска в Надым вовсе представляет собой технологический проезд одной из «дочек» «Газпрома».

Обе дороги востребованы, причем проезд в Югорск через Нягань нужен не только ямальцам, но и жителям соседнего региона. При этом если протяженность дороги на Красноселькуп из Коротчаево составляет не более 240 км, то от Надыма до Югорска ехать в 2,5 раза дольше, однако власти ЯНАО будут только свою часть дороги — до границы с ХМАО.

Впрочем, у соседей свои планы: полтора года назад губернатор Югры Наталья Комарова анонсировала строительство еще одной дороги на севере — через Сосновку и далее на Вынгапуровский и Ноябрьск. Есть ли в планах ХМАО дорога из Югорска в Надым, пока не объявлено.