Депутат Думы ХМАО публично разругался с мэром

16 декабря 2021 в 08:48 Размер текста - 17 +

Депутат Думы ХМАО Сергей Елишев (слева) считает, что бюджет Сургутского района нуждается в пересмотре Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Депутат Думы ХМАО Сергей Елишев раскритиковал проект бюджета Сургутского района на 2022 год и вступил в полемику с главой муниципалитета Андреем Трубецким. Инцидент произошел во время заседания думских комиссий, передает корреспондент URA.RU. Народный избранник обратил внимание на ряд расходных статей бюджета. В частности, он обратил внимание, что на представительские расходы районной мэрии планируется потратить 3,5 млн рублей. Аналогичная сумма запланирована на обновление оборудования в школьных столовых. Кроме того заложены средства на премирования чиновников, проведение блогер-форума. А при этом в муниципалитете 600 домов признаны аварийными, практически отсутствуют безбарьерная среда для инвалидов. «В период сложной экономической обстановки в стране, необходимо более взвешенно, рационально и эффективно подходить к бюджетным тратам», — считает Елишев. После выступления депутата, к разговору в режиме ВКС подключился глава Сургутского района. Он попросил подтвердить подчиненных, что в 2022 году из окружного бюджета не выделено ни одного рубля на переселение из аварийного жилья, ремонт объектов социальной сферы и автодорог. «Почему депутат от Сургутского района голосует за такой бюджет?», — задался вопросом Трубецкой. Елишеву в ответ было чем парировать слова главы Сургутского района. «Для того, чтобы знать что интересует сегодня Сургутский район нужно взаимодействовать и контактировать с депутатами думы округа. А не игнорировать с ними общение», — резюмировал народный избранник. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Сургутского района выступила против излишних трат на пиар, предусмотренных в бюджете муниципалитета на 2022 год. На контракты со СМИ заложено порядка 100 миллионов рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Депутат Думы ХМАО Сергей Елишев раскритиковал проект бюджета Сургутского района на 2022 год и вступил в полемику с главой муниципалитета Андреем Трубецким. Инцидент произошел во время заседания думских комиссий, передает корреспондент URA.RU. Народный избранник обратил внимание на ряд расходных статей бюджета. В частности, он обратил внимание, что на представительские расходы районной мэрии планируется потратить 3,5 млн рублей. Аналогичная сумма запланирована на обновление оборудования в школьных столовых. Кроме того заложены средства на премирования чиновников, проведение блогер-форума. А при этом в муниципалитете 600 домов признаны аварийными, практически отсутствуют безбарьерная среда для инвалидов. «В период сложной экономической обстановки в стране, необходимо более взвешенно, рационально и эффективно подходить к бюджетным тратам», — считает Елишев. После выступления депутата, к разговору в режиме ВКС подключился глава Сургутского района. Он попросил подтвердить подчиненных, что в 2022 году из окружного бюджета не выделено ни одного рубля на переселение из аварийного жилья, ремонт объектов социальной сферы и автодорог. «Почему депутат от Сургутского района голосует за такой бюджет?», — задался вопросом Трубецкой. Елишеву в ответ было чем парировать слова главы Сургутского района. «Для того, чтобы знать что интересует сегодня Сургутский район нужно взаимодействовать и контактировать с депутатами думы округа. А не игнорировать с ними общение», — резюмировал народный избранник. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Сургутского района выступила против излишних трат на пиар, предусмотренных в бюджете муниципалитета на 2022 год. На контракты со СМИ заложено порядка 100 миллионов рублей.