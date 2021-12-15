15 декабря 2021
14 декабря 2021

Депутат Думы ХМАО публично разругался с мэром

© Служба новостей «URA.RU»
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Окружная конференция Общероссийского народного фронта. Сургут, елишев сергей
Депутат Думы ХМАО Сергей Елишев (слева) считает, что бюджет Сургутского района нуждается в пересмотре Фото:

Депутат Думы ХМАО Сергей Елишев раскритиковал проект бюджета Сургутского района на 2022 год и вступил в полемику с главой муниципалитета Андреем Трубецким. Инцидент произошел во время заседания думских комиссий, передает корреспондент URA.RU.

Народный избранник обратил внимание на ряд расходных статей бюджета. В частности, он обратил внимание, что на представительские расходы районной мэрии планируется потратить 3,5 млн рублей. Аналогичная сумма запланирована на обновление оборудования в школьных столовых. Кроме того заложены средства на премирования чиновников, проведение блогер-форума. А при этом в муниципалитете 600 домов признаны аварийными, практически отсутствуют безбарьерная среда для инвалидов. «В период сложной экономической обстановки в стране, необходимо более взвешенно, рационально и эффективно подходить к бюджетным тратам», — считает Елишев.

После выступления депутата, к разговору в режиме ВКС подключился глава Сургутского района. Он попросил подтвердить подчиненных, что в 2022 году из окружного бюджета не выделено ни одного рубля на переселение из аварийного жилья, ремонт объектов социальной сферы и автодорог. «Почему депутат от Сургутского района голосует за такой бюджет?», — задался вопросом Трубецкой.

Елишеву в ответ было чем парировать слова главы Сургутского района. «Для того, чтобы знать что интересует сегодня Сургутский район нужно взаимодействовать и контактировать с депутатами думы округа. А не игнорировать с ними общение», — резюмировал народный избранник.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Сургутского района выступила против излишних трат на пиар, предусмотренных в бюджете муниципалитета на 2022 год. На контракты со СМИ заложено порядка 100 миллионов рублей.

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Депутат Думы ХМАО Сергей Елишев раскритиковал проект бюджета Сургутского района на 2022 год и вступил в полемику с главой муниципалитета Андреем Трубецким. Инцидент произошел во время заседания думских комиссий, передает корреспондент URA.RU. Народный избранник обратил внимание на ряд расходных статей бюджета. В частности, он обратил внимание, что на представительские расходы районной мэрии планируется потратить 3,5 млн рублей. Аналогичная сумма запланирована на обновление оборудования в школьных столовых. Кроме того заложены средства на премирования чиновников, проведение блогер-форума. А при этом в муниципалитете 600 домов признаны аварийными, практически отсутствуют безбарьерная среда для инвалидов. «В период сложной экономической обстановки в стране, необходимо более взвешенно, рационально и эффективно подходить к бюджетным тратам», — считает Елишев. После выступления депутата, к разговору в режиме ВКС подключился глава Сургутского района. Он попросил подтвердить подчиненных, что в 2022 году из окружного бюджета не выделено ни одного рубля на переселение из аварийного жилья, ремонт объектов социальной сферы и автодорог. «Почему депутат от Сургутского района голосует за такой бюджет?», — задался вопросом Трубецкой. Елишеву в ответ было чем парировать слова главы Сургутского района. «Для того, чтобы знать что интересует сегодня Сургутский район нужно взаимодействовать и контактировать с депутатами думы округа. А не игнорировать с ними общение», — резюмировал народный избранник. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Сургутского района выступила против излишних трат на пиар, предусмотренных в бюджете муниципалитета на 2022 год. На контракты со СМИ заложено порядка 100 миллионов рублей.
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