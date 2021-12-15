Fox News: в США открыли стрельбу по россиянам на границе

15 декабря 2021 в 20:41 Размер текста - 17 +

Офицер таможенно-пограничной службы США открыл огонь по автомобилю с мигрантами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Американские пограничники в Калифорнии открыли огонь по двум машинам, в которых находилось 18 мигрантов из России. Об этом сообщает американский телеканал Fox News. «Таможенно-пограничная служба США сообщила, что около 21:30 пограничники заметили внедорожник Ford и седан Mercedes, мчащиеся к зоне первичного досмотра. Офицер CBP произвел четыре выстрела и попал в Mercedes, который затем врезался во внедорожник. В двух автомобилях находились 18 мигрантов из России без документов», — пишет Fox News. По данным телеканал, в автомобилях также находились маленькие дети. В результате стрельбы никто не пострадал, но двое пассажиров получили незначительные травмы при столкновении. Водители обоих автомобилей арестованы. Им предъявлено обвинение в вывозе и укрывании мигрантов. Позже был задержан третий автомобиль, в котором находилось еще семь мигрантов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американские пограничники в Калифорнии открыли огонь по двум машинам, в которых находилось 18 мигрантов из России. Об этом сообщает американский телеканал Fox News. «Таможенно-пограничная служба США сообщила, что около 21:30 пограничники заметили внедорожник Ford и седан Mercedes, мчащиеся к зоне первичного досмотра. Офицер CBP произвел четыре выстрела и попал в Mercedes, который затем врезался во внедорожник. В двух автомобилях находились 18 мигрантов из России без документов», — пишет Fox News. По данным телеканал, в автомобилях также находились маленькие дети. В результате стрельбы никто не пострадал, но двое пассажиров получили незначительные травмы при столкновении. Водители обоих автомобилей арестованы. Им предъявлено обвинение в вывозе и укрывании мигрантов. Позже был задержан третий автомобиль, в котором находилось еще семь мигрантов.