Fox News: в США открыли стрельбу по россиянам на границе

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Офицер таможенно-пограничной службы США открыл огонь по автомобилю с мигрантами Фото:

Американские пограничники в Калифорнии открыли огонь по двум машинам, в которых находилось 18 мигрантов из России. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

«Таможенно-пограничная служба США сообщила, что около 21:30 пограничники заметили внедорожник Ford и седан Mercedes, мчащиеся к зоне первичного досмотра. Офицер CBP произвел четыре выстрела и попал в Mercedes, который затем врезался во внедорожник. В двух автомобилях находились 18 мигрантов из России без документов», — пишет Fox News.

По данным телеканал, в автомобилях также находились маленькие дети. В результате стрельбы никто не пострадал, но двое пассажиров получили незначительные травмы при столкновении. Водители обоих автомобилей арестованы. Им предъявлено обвинение в вывозе и укрывании мигрантов. Позже был задержан третий автомобиль, в котором находилось еще семь мигрантов.

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Американские пограничники в Калифорнии открыли огонь по двум машинам, в которых находилось 18 мигрантов из России. Об этом сообщает американский телеканал Fox News. «Таможенно-пограничная служба США сообщила, что около 21:30 пограничники заметили внедорожник Ford и седан Mercedes, мчащиеся к зоне первичного досмотра. Офицер CBP произвел четыре выстрела и попал в Mercedes, который затем врезался во внедорожник. В двух автомобилях находились 18 мигрантов из России без документов», — пишет Fox News. По данным телеканал, в автомобилях также находились маленькие дети. В результате стрельбы никто не пострадал, но двое пассажиров получили незначительные травмы при столкновении. Водители обоих автомобилей арестованы. Им предъявлено обвинение в вывозе и укрывании мигрантов. Позже был задержан третий автомобиль, в котором находилось еще семь мигрантов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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