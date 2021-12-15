Fox News: в США открыли стрельбу по россиянам на границе

Американские пограничники в Калифорнии открыли огонь по двум машинам, в которых находилось 18 мигрантов из России. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.
«Таможенно-пограничная служба США сообщила, что около 21:30 пограничники заметили внедорожник Ford и седан Mercedes, мчащиеся к зоне первичного досмотра. Офицер CBP произвел четыре выстрела и попал в Mercedes, который затем врезался во внедорожник. В двух автомобилях находились 18 мигрантов из России без документов», — пишет Fox News.
По данным телеканал, в автомобилях также находились маленькие дети. В результате стрельбы никто не пострадал, но двое пассажиров получили незначительные травмы при столкновении. Водители обоих автомобилей арестованы. Им предъявлено обвинение в вывозе и укрывании мигрантов. Позже был задержан третий автомобиль, в котором находилось еще семь мигрантов.
Американские пограничники в Калифорнии открыли огонь по двум машинам, в которых находилось 18 мигрантов из России. Об этом сообщает американский телеканал Fox News. «Таможенно-пограничная служба США сообщила, что около 21:30 пограничники заметили внедорожник Ford и седан Mercedes, мчащиеся к зоне первичного досмотра. Офицер CBP произвел четыре выстрела и попал в Mercedes, который затем врезался во внедорожник. В двух автомобилях находились 18 мигрантов из России без документов», — пишет Fox News. По данным телеканал, в автомобилях также находились маленькие дети. В результате стрельбы никто не пострадал, но двое пассажиров получили незначительные травмы при столкновении. Водители обоих автомобилей арестованы. Им предъявлено обвинение в вывозе и укрывании мигрантов. Позже был задержан третий автомобиль, в котором находилось еще семь мигрантов.