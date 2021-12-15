15 декабря 2021
14 декабря 2021

Власти ЯНАО выкупят у населения оружие

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО за сдачу незарегистрированного боевого оружия выплатят 8 тысяч рублей Фото:

Правительство ЯНАО подготовило положение «О вознаграждении гражданам, добровольно сдавшим огнестрельное оружие», по которому определяется порядок денежной выплаты за сдачу незаконных вооружений. Об этом в опубликованном документе на сайте окружного правительства.

«Утвердить: положение о порядке выплаты денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим огнестрельное оружие, основные части огнестрельного оружия, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства или предоставившим достоверную информацию об их незаконном хранении», — говорится в тексте документа.

Власти ЯНАО предлагают гражданам сдать незаконное оружие в полицию или территориальные органы Росгвардии. Жители получат за сдачу боевого вооружения 8 тысяч рублей, а за взрывчатые устройства — гранаты и мины, — 5 тысяч рублей. Также если житель принесет неисправное вооружение, он получит 50% от размера денежного вознаграждения.

Помимо этого, власти предлагают деньги тем, кто предоставит достоверную информацию о незаконном хранении оружия. Она составит 50% от выплаты за конкретный предмет. Оценку состояния оружия будет проводить комиссия, которая определит сумму выплата за сданный предмет.

«Реализация мероприятий по сдаче незаконно хранящегося оружия и предметов вооружения направлена снижение уровня преступности в регионе. Выявление и изъятие нелегально хранящегося оружия является важным направлением деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа и правоохранительных органов в сфере профилактики правонарушений», — говорится в комментарии к документу.

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Правительство ЯНАО подготовило положение «О вознаграждении гражданам, добровольно сдавшим огнестрельное оружие», по которому определяется порядок денежной выплаты за сдачу незаконных вооружений. Об этом в опубликованном документе на сайте окружного правительства. «Утвердить: положение о порядке выплаты денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим огнестрельное оружие, основные части огнестрельного оружия, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства или предоставившим достоверную информацию об их незаконном хранении», — говорится в тексте документа. Власти ЯНАО предлагают гражданам сдать незаконное оружие в полицию или территориальные органы Росгвардии. Жители получат за сдачу боевого вооружения 8 тысяч рублей, а за взрывчатые устройства — гранаты и мины, — 5 тысяч рублей. Также если житель принесет неисправное вооружение, он получит 50% от размера денежного вознаграждения. Помимо этого, власти предлагают деньги тем, кто предоставит достоверную информацию о незаконном хранении оружия. Она составит 50% от выплаты за конкретный предмет. Оценку состояния оружия будет проводить комиссия, которая определит сумму выплата за сданный предмет. «Реализация мероприятий по сдаче незаконно хранящегося оружия и предметов вооружения направлена снижение уровня преступности в регионе. Выявление и изъятие нелегально хранящегося оружия является важным направлением деятельности исполнительных органов государственной власти автономного округа и правоохранительных органов в сфере профилактики правонарушений», — говорится в комментарии к документу.
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