Экс-министр труда заявил, что зарплаты россиян занижены в 7 раз

15 декабря 2021 в 21:59 Размер текста - 17 +

70% семей с детьми находятся за чертой бедности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021 Оплата труда в России занижена в пять-семь раз. Об этом в беседе с URA.RU сообщил экс-министр труда и социального развития Российской Федерации Сергей Калашников. «В странах ОЭСР — 30 стран наиболее развитых экономик, уровень оплаты живого труда в конечной выпускаемой продукции в отпускной цене продукции составляет 65-75%. То есть самое дорогое — это живой труд. В России Минэкономразвития уже 20 лет рассказывает сказки, что у нас доля заработной платы в конечной отпускной цене продукции составляет 25-28%. Это чистое вранье. На самом деле объективная оценка показывает, что доля составляет 11-15%. Если переводить на русский язык, то можно сказать так, Россия впереди планеты всей по уровню эксплуатации работника. Если поднять зарплаты, то проблемы пенсионного фонда решились сами по себе. То есть нам недоплачивают минимум в пять-семь раз», — сказал Сергей Калашников. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Николай Коломейцев также сообщил, что в России огромное количество граждан находятся за чертой бедности. «Мы единственная страна, у которой работающих нищих — 30%, а с детьми — 70%. Это те, кто имеют детей, они по прожиточному минимуму находятся за чертой. Официальное признание у них есть, что 70% семей имеющих детей живут за гранью. Даже на Украине в 1,5 раза выше МРОТ, чем у нас. Организованные люди — это народ. Неорганизованные — это толпа, которую стригут и отбирают», — подчеркнул Коломейцев. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Оплата труда в России занижена в пять-семь раз. Об этом в беседе с URA.RU сообщил экс-министр труда и социального развития Российской Федерации Сергей Калашников. «В странах ОЭСР — 30 стран наиболее развитых экономик, уровень оплаты живого труда в конечной выпускаемой продукции в отпускной цене продукции составляет 65-75%. То есть самое дорогое — это живой труд. В России Минэкономразвития уже 20 лет рассказывает сказки, что у нас доля заработной платы в конечной отпускной цене продукции составляет 25-28%. Это чистое вранье. На самом деле объективная оценка показывает, что доля составляет 11-15%. Если переводить на русский язык, то можно сказать так, Россия впереди планеты всей по уровню эксплуатации работника. Если поднять зарплаты, то проблемы пенсионного фонда решились сами по себе. То есть нам недоплачивают минимум в пять-семь раз», — сказал Сергей Калашников. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Николай Коломейцев также сообщил, что в России огромное количество граждан находятся за чертой бедности. «Мы единственная страна, у которой работающих нищих — 30%, а с детьми — 70%. Это те, кто имеют детей, они по прожиточному минимуму находятся за чертой. Официальное признание у них есть, что 70% семей имеющих детей живут за гранью. Даже на Украине в 1,5 раза выше МРОТ, чем у нас. Организованные люди — это народ. Неорганизованные — это толпа, которую стригут и отбирают», — подчеркнул Коломейцев.