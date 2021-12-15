Советники Путина и Байдена обсудили ситуацию вокруг Украины

16 декабря 2021 в 01:49 Размер текста - 17 +

Салливан и Ушаков провели важные переговоры по поводу ситуации на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Советники президентов США и России Джейк Салливан и Юрий Ушаков обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. «Господин Салливан подтвердил нашу серьезную обеспокоенность концентрацией российских войск на границе с Украиной. Он подчеркнул, что США продолжат тесную координацию с нашими европейскими союзниками и партнерами на фоне нашего стремления средствами дипломатии разрешить стратегические вопросы безопасности», — написано на сайте Белого дома. Помимо этого, Салливан доложил российскому дипломату, что США продолжат поддерживать тесные отношения с европейскими союзниками и партнерами по решению вопросов безопасности дипломатическим путем. В Белом доме отметили, что 16 декабря помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид будет проводить переговоры с союзниками по НАТО в Брюсселе, чтоб выработать «скоординированный подход». Ранее в разговоре с URA.RU Юрий Ушаков поделился информацией о том, что в ходе переговоров между Путиным и Байденом российский лидер заявил о необходимости безотлагательного запуска переговоров с Америкой и НАТО для выработки международных договоров безопасности. Помощник президента РФ добавил, что МИД России выразил готовность выработать юридические гарантии по этому важному вопросу. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Советники президентов США и России Джейк Салливан и Юрий Ушаков обсудили ситуацию вокруг Украины. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. «Господин Салливан подтвердил нашу серьезную обеспокоенность концентрацией российских войск на границе с Украиной. Он подчеркнул, что США продолжат тесную координацию с нашими европейскими союзниками и партнерами на фоне нашего стремления средствами дипломатии разрешить стратегические вопросы безопасности», — написано на сайте Белого дома. Помимо этого, Салливан доложил российскому дипломату, что США продолжат поддерживать тесные отношения с европейскими союзниками и партнерами по решению вопросов безопасности дипломатическим путем. В Белом доме отметили, что 16 декабря помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид будет проводить переговоры с союзниками по НАТО в Брюсселе, чтоб выработать «скоординированный подход». Ранее в разговоре с URA.RU Юрий Ушаков поделился информацией о том, что в ходе переговоров между Путиным и Байденом российский лидер заявил о необходимости безотлагательного запуска переговоров с Америкой и НАТО для выработки международных договоров безопасности. Помощник президента РФ добавил, что МИД России выразил готовность выработать юридические гарантии по этому важному вопросу.