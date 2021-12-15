Помощник Путина раскрыл его планы на сдерживание НАТО и США

В ходе переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена российский лидер заявил о необходимости запуска переговоров с Америкой и НАТО для выработки международных договоров безопасности. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в ходе общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU.
«Путин доложил Байдену ситуацию, связанную с нарастающими угрозами российским национальным интересам со стороны США и блока НАТО. В этом контексте наш президент подчеркнул необходимость безотлагательного запуска серьезных переговоров с США и с НАТО для выработки международных договоров безопасности, которые исключали бы дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающего России оружия», — отметил Ушаков.
Также помощник президента России раскрыл, что МИД РФ направил американским представителем предложения выработать юридические гарантии обеспечен безопасности России. «Мы готовы немедленно начать переговоры по этому крайне важному вопросу, и выразил надежду, что американцы и натовцы положительно на это отреагируют», — подытожил он.
Переговоры лидеров России и США прошли 7 декабря. Видеовстреча длилась около двух часов. Беседа прошла в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что главы государств обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности, ситуацию на Украине и совместную работу по Ирану.
В ходе переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена российский лидер заявил о необходимости запуска переговоров с Америкой и НАТО для выработки международных договоров безопасности. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в ходе общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. «Путин доложил Байдену ситуацию, связанную с нарастающими угрозами российским национальным интересам со стороны США и блока НАТО. В этом контексте наш президент подчеркнул необходимость безотлагательного запуска серьезных переговоров с США и с НАТО для выработки международных договоров безопасности, которые исключали бы дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение угрожающего России оружия», — отметил Ушаков. Также помощник президента России раскрыл, что МИД РФ направил американским представителем предложения выработать юридические гарантии обеспечен безопасности России. «Мы готовы немедленно начать переговоры по этому крайне важному вопросу, и выразил надежду, что американцы и натовцы положительно на это отреагируют», — подытожил он. Переговоры лидеров России и США прошли 7 декабря. Видеовстреча длилась около двух часов. Беседа прошла в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что главы государств обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности, ситуацию на Украине и совместную работу по Ирану.