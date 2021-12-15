15 декабря 2021
14 декабря 2021

Глава тюменского избиркома раскрыл сумму трат на выборы-2021

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Пресс конференция председателя избирательной комиссии Игоря Халина. Тюмень , халин игорь
По информации Игоря Халина, бюджет потратил на выборы более 600 млн рублей Фото:
новость из сюжета
Выборы в Тюменской области — 2021

Около 608 млн рублей было потрачено на проведение выборов из бюджета Тюменской области на территории региона в 2021 году. Об этом 16 декабря сообщил глава регионального избиркома Игорь Халин, выступая на заседании Тюменской областной думы, которое транслируется онлайн.

«Из бюджета региона на организацию выборов было выделено 681,7 млн рублей. Из них потрачено — 607,7 млн рублей. Экономия составила 74 млн рублей», — отчитался председатель избирательной комиссии.

На выборах в Государственную думу, которые проходили с 17 по 19 сентября, в Тюменской области победила «Единая Россия», набрав 51,33% голосов, и выиграв оба одномандатных округа. По итогам выборов в региональный парламент, проходивших в те же даты, единороссы получили 38 депутатских мандатов из 48.

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Около 608 млн рублей было потрачено на проведение выборов из бюджета Тюменской области на территории региона в 2021 году. Об этом 16 декабря сообщил глава регионального избиркома Игорь Халин, выступая на заседании Тюменской областной думы, которое транслируется онлайн. «Из бюджета региона на организацию выборов было выделено 681,7 млн рублей. Из них потрачено — 607,7 млн рублей. Экономия составила 74 млн рублей», — отчитался председатель избирательной комиссии. На выборах в Государственную думу, которые проходили с 17 по 19 сентября, в Тюменской области победила «Единая Россия», набрав 51,33% голосов, и выиграв оба одномандатных округа. По итогам выборов в региональный парламент, проходивших в те же даты, единороссы получили 38 депутатских мандатов из 48.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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