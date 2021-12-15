Инсайд: Куйвашев назначит мэра Екатеринбурга куратором местной ЕР

16 декабря 2021 в 14:31 Размер текста - 17 +

Сейчас Алексей Орлов входит в региональный политсовет ЕР Фото: Размик Закарян © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов займет руководящую должность в свердловском отделении «Единой России», сообщили источники URA.RU, близкие к партии и резиденции губернатора. Он уже якобы обсудил это с новым секретарем партячейки, главой региона Евгением Куйвашевым. При этом сам градоначальник о скором приобретении нового партийного статуса говорит уклончиво. «Орлов будет координировать работу партии в Екатеринбурге — главным образом, на предстоящих губернаторских выборах. Не знаю точно, будет это должность замсекретаря или что-то наподобие», — поделился источник в команде Куйвашева. Еще один собеседник уточнил, что о формировании городского отделения ЕР (с начала 2000-х его пытались создать в разное время, но все попытки ограничивались разговорами) речи пока не идет. Об этом на пресс-конференции сказал и сам Орлов. Также он отметил, что предложений от губернатора пока не получал. Орлов напомнил, что ключевые решения в представительной власти — гордуме и заксобрании — принимаются фракцией «Единой России». «[Учитывая это] если мне будет сделано предложение занять руководящий пост, я готов какое-то время этой работе посвящать», — добавил мэр, отметив, что в итоге все решит региональный политсовет партии, который соберется в феврале. Орлов входит в состав этой структуры. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов займет руководящую должность в свердловском отделении «Единой России», сообщили источники URA.RU, близкие к партии и резиденции губернатора. Он уже якобы обсудил это с новым секретарем партячейки, главой региона Евгением Куйвашевым. При этом сам градоначальник о скором приобретении нового партийного статуса говорит уклончиво. «Орлов будет координировать работу партии в Екатеринбурге — главным образом, на предстоящих губернаторских выборах. Не знаю точно, будет это должность замсекретаря или что-то наподобие», — поделился источник в команде Куйвашева. Еще один собеседник уточнил, что о формировании городского отделения ЕР (с начала 2000-х его пытались создать в разное время, но все попытки ограничивались разговорами) речи пока не идет. Об этом на пресс-конференции сказал и сам Орлов. Также он отметил, что предложений от губернатора пока не получал. Орлов напомнил, что ключевые решения в представительной власти — гордуме и заксобрании — принимаются фракцией «Единой России». «[Учитывая это] если мне будет сделано предложение занять руководящий пост, я готов какое-то время этой работе посвящать», — добавил мэр, отметив, что в итоге все решит региональный политсовет партии, который соберется в феврале. Орлов входит в состав этой структуры.