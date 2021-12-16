«Интерфакс»: РФ не может договориться с ЕС о признании QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Недействительные qr-коды после сбоя на Госуслугах. Екатеринбург, госуслуги сайт, прививочная компания, прививочный сертификат, просроченный куаркод, сертификат вакцинации, сертификат covid19, недействительный куаркод, нерабочий куаркод, нерабочий qr-код, вакцинация covid19
Взаимное признание COVID-сертификатов буксует из-за разногласий по верификации Фото:
новость из сюжета
В России повсеместно введут QR-коды

Переговоры о взаимном признании COVID-сертификатов между Россией и Евросоюзом тормозят из-за разногласий по верификации. По данным источников, стороны по-разному смотрят на механизмы проверки цифровых документов.

«В целом и Россия, и Евросоюз демонстрируют стремление достичь результата. Камнем преткновения стали инструменты верификации цифровых ковид-сертификатов», — передает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Суть заключается в том, что российский QR-код представляет собой ссылку на сайт Госуслуг. В это же время европейский сертификат уже содержит информацию о вакцинированном. «Российская сторона выступает категорически против этого», — уточнили источники.

Ранее Европейская комиссия предложила странам-участницам Евросоюза разрешить гражданам не из ЕС, которые переболели коронавирусом или вакцинированы, въезд на территорию стран союза. Подчеркивается, что вакцины должны быть одобрены ВОЗ.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Переговоры о взаимном признании COVID-сертификатов между Россией и Евросоюзом тормозят из-за разногласий по верификации. По данным источников, стороны по-разному смотрят на механизмы проверки цифровых документов. «В целом и Россия, и Евросоюз демонстрируют стремление достичь результата. Камнем преткновения стали инструменты верификации цифровых ковид-сертификатов», — передает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Суть заключается в том, что российский QR-код представляет собой ссылку на сайт Госуслуг. В это же время европейский сертификат уже содержит информацию о вакцинированном. «Российская сторона выступает категорически против этого», — уточнили источники. Ранее Европейская комиссия предложила странам-участницам Евросоюза разрешить гражданам не из ЕС, которые переболели коронавирусом или вакцинированы, въезд на территорию стран союза. Подчеркивается, что вакцины должны быть одобрены ВОЗ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...