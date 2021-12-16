«Интерфакс»: РФ не может договориться с ЕС о признании QR-кодов

Взаимное признание COVID-сертификатов буксует из-за разногласий по верификации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Переговоры о взаимном признании COVID-сертификатов между Россией и Евросоюзом тормозят из-за разногласий по верификации. По данным источников, стороны по-разному смотрят на механизмы проверки цифровых документов.

«В целом и Россия, и Евросоюз демонстрируют стремление достичь результата. Камнем преткновения стали инструменты верификации цифровых ковид-сертификатов», — передает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники.

Суть заключается в том, что российский QR-код представляет собой ссылку на сайт Госуслуг. В это же время европейский сертификат уже содержит информацию о вакцинированном. «Российская сторона выступает категорически против этого», — уточнили источники.

Ранее Европейская комиссия предложила странам-участницам Евросоюза разрешить гражданам не из ЕС, которые переболели коронавирусом или вакцинированы, въезд на территорию стран союза. Подчеркивается, что вакцины должны быть одобрены ВОЗ.