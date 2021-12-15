15 декабря 2021

В курганских музеях поселились коты. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Приют животных. Екатеринбург, кошка, кот, питомец, приют животных
Животные будут жить в двух музеях и туристско-информационном центре Фото:

В Кургане в музее истории города, областном художественном музее и туристско-информационном центре приютили кота и кошек. Об этом сообщили представители областного правительства.

«Друзья, рады представить вам новых сотрудников курганских музеев! В музее истории города Кургана вас ждет кошечка Мила Музеевна. <…> В художественном музее появился котик по имени Джо Блэк», — указано в сообщении размещенном в группе областных властей в соцсети «ВКонтакте»

В правительстве добавили, что в туристско-информационном центре Кургана поселилась кошка Снежа. Она попала в центр из приюта, где ее выхаживали после травмы позвоночника.

В начале года в Кургане ходили разговоры, что губернатор Вадим Шумков предложил местным музеям завести котов. Летом вандалы пытались украсть фигуру кота, которую установили на территории областного художественного музея.

Мила Музеевна
Фото:
Джо Блэк
Фото:
Снежа
Фото:

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В Кургане в музее истории города, областном художественном музее и туристско-информационном центре приютили кота и кошек. Об этом сообщили представители областного правительства. «Друзья, рады представить вам новых сотрудников курганских музеев! В музее истории города Кургана вас ждет кошечка Мила Музеевна. <…> В художественном музее появился котик по имени Джо Блэк», — указано в сообщении размещенном в группе областных властей в соцсети «ВКонтакте» В правительстве добавили, что в туристско-информационном центре Кургана поселилась кошка Снежа. Она попала в центр из приюта, где ее выхаживали после травмы позвоночника. В начале года в Кургане ходили разговоры, что губернатор Вадим Шумков предложил местным музеям завести котов. Летом вандалы пытались украсть фигуру кота, которую установили на территории областного художественного музея.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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