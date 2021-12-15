Животные будут жить в двух музеях и туристско-информационном центре Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Кургане в музее истории города, областном художественном музее и туристско-информационном центре приютили кота и кошек. Об этом сообщили представители областного правительства.

«Друзья, рады представить вам новых сотрудников курганских музеев! В музее истории города Кургана вас ждет кошечка Мила Музеевна. <…> В художественном музее появился котик по имени Джо Блэк», — указано в сообщении размещенном в группе областных властей в соцсети «ВКонтакте»

В правительстве добавили, что в туристско-информационном центре Кургана поселилась кошка Снежа. Она попала в центр из приюта, где ее выхаживали после травмы позвоночника.

В начале года в Кургане ходили разговоры, что губернатор Вадим Шумков предложил местным музеям завести котов. Летом вандалы пытались украсть фигуру кота, которую установили на территории областного художественного музея.

Мила Музеевна Фото: группа правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте»

Джо Блэк Фото: группа правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте»

Снежа Фото: группа правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте»