В Кургане в музее истории города, областном художественном музее и туристско-информационном центре приютили кота и кошек. Об этом сообщили представители областного правительства.
«Друзья, рады представить вам новых сотрудников курганских музеев! В музее истории города Кургана вас ждет кошечка Мила Музеевна. <…> В художественном музее появился котик по имени Джо Блэк», — указано в сообщении размещенном в группе областных властей в соцсети «ВКонтакте»
В правительстве добавили, что в туристско-информационном центре Кургана поселилась кошка Снежа. Она попала в центр из приюта, где ее выхаживали после травмы позвоночника.
В начале года в Кургане ходили разговоры, что губернатор Вадим Шумков предложил местным музеям завести котов. Летом вандалы пытались украсть фигуру кота, которую установили на территории областного художественного музея.
Мила Музеевна
Фото: группа правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте»
Джо Блэк
Фото: группа правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте»
Снежа
Фото: группа правительства Курганской области в соцсети «ВКонтакте»
В Кургане в музее истории города, областном художественном музее и туристско-информационном центре приютили кота и кошек. Об этом сообщили представители областного правительства. «Друзья, рады представить вам новых сотрудников курганских музеев! В музее истории города Кургана вас ждет кошечка Мила Музеевна. <…> В художественном музее появился котик по имени Джо Блэк», — указано в сообщении размещенном в группе областных властей в соцсети «ВКонтакте» В правительстве добавили, что в туристско-информационном центре Кургана поселилась кошка Снежа. Она попала в центр из приюта, где ее выхаживали после травмы позвоночника. В начале года в Кургане ходили разговоры, что губернатор Вадим Шумков предложил местным музеям завести котов. Летом вандалы пытались украсть фигуру кота, которую установили на территории областного художественного музея.