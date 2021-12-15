Минздрав раскрыл, когда челябинцы не смогут привиться от COVID

Вакцинация от коронавируса не будет проводиться несколько дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области 1 и 7 января не будут делать прививки от COVID. Об этом URA.RU сообщили 16 декабря в пресс-службе регионального минздрава.

«Вакцинация от коронавируса не будет проводиться в выходные 1 и 7 января 2022 года. Кабинеты вакцинации в медучреждениях будут работать 31 декабря, со 2 по 6 января и с 8 по 9 января», — заявили в министерстве.

После введения препарата от COVID-19 в минздраве советуют жителям избегать физических нагрузок и отказаться от алкоголя. Специалисты также рекомендуют привившимся отдыхать и не испытывать стрессов.