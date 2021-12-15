15 декабря 2021

Минздрав раскрыл, когда челябинцы не смогут привиться от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр вакцинации во дворце спорта Юность. Челябинск, медсестра, медик, прививка, врач, вакцинация, доктор, дворец спорта юность, коронавирус, сиз, covid, ковид, маска медицинская, средства индивидуальной защиты
Вакцинация от коронавируса не будет проводиться несколько дней Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинской области 1 и 7 января не будут делать прививки от COVID. Об этом URA.RU сообщили 16 декабря в пресс-службе регионального минздрава.

«Вакцинация от коронавируса не будет проводиться в выходные 1 и 7 января 2022 года. Кабинеты вакцинации в медучреждениях будут работать 31 декабря, со 2 по 6 января и с 8 по 9 января», — заявили в министерстве.

После введения препарата от COVID-19 в минздраве советуют жителям избегать физических нагрузок и отказаться от алкоголя. Специалисты также рекомендуют привившимся отдыхать и не испытывать стрессов.

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В Челябинской области 1 и 7 января не будут делать прививки от COVID. Об этом URA.RU сообщили 16 декабря в пресс-службе регионального минздрава. «Вакцинация от коронавируса не будет проводиться в выходные 1 и 7 января 2022 года. Кабинеты вакцинации в медучреждениях будут работать 31 декабря, со 2 по 6 января и с 8 по 9 января», — заявили в министерстве. После введения препарата от COVID-19 в минздраве советуют жителям избегать физических нагрузок и отказаться от алкоголя. Специалисты также рекомендуют привившимся отдыхать и не испытывать стрессов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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