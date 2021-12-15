Рост стоимости «Оливье» для тюменцев превысил уровень инфляции

Самым подорожавшим продуктом в тюменском «Оливье» оказался картофель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Цена традиционного новогоднего салата «Оливье» для тюменцев за год выросла на 7,6%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Тюменьстата». При этом по состоянию на конец октября годовая инфляция на продукты в области составила 6,5%.

«Стоимость двух килограммов салата „Оливье“ в ноябре 2021 года обойдется тюменцам в 435 рублей 80 копеек. Год назад она составляла 404 рубля 90 копеек», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Тюменьстата».

Таким образом, стоимость продуктов, необходимых для приготовления традиционного новогоднего салата, за год выросла на 7,6%. При этом по итогам октября «Тюменьстат» сообщал, что за десять месяцев текущего года цены на продовольственные товары увеличились на 6,5%.

Самое ощутимое подорожание ингредиентов показал картофель: необходимые 400 грамм этого продукта за год стали стоить на 45,7% больше. Докторская колбаса добавила к цене 10,5%, маринованные огурцы — 10,4%, зеленый горошек — 10,2%, яйца — 0,3%. Дешевле по сравнению с прошлым ноябрем стали стоить морковь, зелень и майонез.