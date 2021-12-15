Курганская чиновница оформила на себя квартиру для малоимущих

В Курганской области чиновница незаконно оформила квартиру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудница городской администрации Щучье оформила на себя муниципальную социальную квартиру, которая предназначалась для малоимущих и сирот. Нарушение обнаружила прокуратура при проверке информации, поступившей из МО МВД России «Щучанский».

«Установлено, что в апреле 2020 года с работником муниципалитета был заключен договор служебного найма жилого помещения, статус которого был в последствие изменен, а гражданином использовано права на приватизацию. Проверка показала, что жилое помещение не имело соответствующего статуса, и женщина никогда на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий не состояла», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Прокуратура направила в суд документы, чтобы признать оформление квартиры в собственность незаконным. Кроме того, надзорное ведомство настаивает на выселении чиновницы из квартиры.