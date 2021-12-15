15 декабря 2021

Курганская чиновница оформила на себя квартиру для малоимущих

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитеты. Курган, чиновница, шариковая ручка, телефон в руках, запись в блокноте
В Курганской области чиновница незаконно оформила квартиру Фото:

Сотрудница городской администрации Щучье оформила на себя муниципальную социальную квартиру, которая предназначалась для малоимущих и сирот. Нарушение обнаружила прокуратура при проверке информации, поступившей из МО МВД России «Щучанский».

«Установлено, что в апреле 2020 года с работником муниципалитета был заключен договор служебного найма жилого помещения, статус которого был в последствие изменен, а гражданином использовано права на приватизацию. Проверка показала, что жилое помещение не имело соответствующего статуса, и женщина никогда на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий не состояла», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Прокуратура направила в суд документы, чтобы признать оформление квартиры в собственность незаконным. Кроме того, надзорное ведомство настаивает на выселении чиновницы из квартиры.

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Сотрудница городской администрации Щучье оформила на себя муниципальную социальную квартиру, которая предназначалась для малоимущих и сирот. Нарушение обнаружила прокуратура при проверке информации, поступившей из МО МВД России «Щучанский». «Установлено, что в апреле 2020 года с работником муниципалитета был заключен договор служебного найма жилого помещения, статус которого был в последствие изменен, а гражданином использовано права на приватизацию. Проверка показала, что жилое помещение не имело соответствующего статуса, и женщина никогда на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий не состояла», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры. Прокуратура направила в суд документы, чтобы признать оформление квартиры в собственность незаконным. Кроме того, надзорное ведомство настаивает на выселении чиновницы из квартиры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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