Мэр Екатеринбурга анонсировал появление новых станций метро

16 декабря 2021 в 13:51 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов не исключил, что с расширением Екатеринбурга метро будет продлено Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Единственная ветка метрополитена Екатеринбурга может быть продлена на несколько станций. Об этом заявил мэр Алексей Орлов на большой пресс-конференции. По его словам, городские власти обдумывают этот вопрос. «Для каждого горожанина, в том числе для меня, очень важным было бы продолжение строительства метрополитена. Но сегодня это очень дорогое удовольствие. Пока ресурсов у нас, к сожалению, нет. Мы от этой идеи не отказываемся ни в коем случае. У нас есть мысли, может быть, не в рамках развития второй ветки, а продления действующей. У нас город развивается, расширяется — логично было бы построить одну-две станции с удлинением линии», — рассказал Алексей Орлов. При этом мэр напомнил, что пока основным вариантом для Екатеринбурга остается появление наземного метро. Орлов заверил, что городские электрички будут удобны для перемещения из пригорода в центр. «На этом этапе это будет неплохой альтернативой метрополитену», — заключил глава города. В ноябре было объявлено, что власти Екатеринбурга отложили проектирование второй ветки метро до 2024 года. Незадолго до этого федеральное правительство приостановило проекты подземок во всех городах, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Челябинска. Расширение действующей линии метро закладывали в программу подготовки Екатеринбурга к 300-летию в 2023 году. Предполагалось, что на эти цели будет потрачено 73,75 миллиарда рублей — в основном из федерального бюджета. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Единственная ветка метрополитена Екатеринбурга может быть продлена на несколько станций. Об этом заявил мэр Алексей Орлов на большой пресс-конференции. По его словам, городские власти обдумывают этот вопрос. «Для каждого горожанина, в том числе для меня, очень важным было бы продолжение строительства метрополитена. Но сегодня это очень дорогое удовольствие. Пока ресурсов у нас, к сожалению, нет. Мы от этой идеи не отказываемся ни в коем случае. У нас есть мысли, может быть, не в рамках развития второй ветки, а продления действующей. У нас город развивается, расширяется — логично было бы построить одну-две станции с удлинением линии», — рассказал Алексей Орлов. При этом мэр напомнил, что пока основным вариантом для Екатеринбурга остается появление наземного метро. Орлов заверил, что городские электрички будут удобны для перемещения из пригорода в центр. «На этом этапе это будет неплохой альтернативой метрополитену», — заключил глава города. В ноябре было объявлено, что власти Екатеринбурга отложили проектирование второй ветки метро до 2024 года. Незадолго до этого федеральное правительство приостановило проекты подземок во всех городах, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Челябинска. Расширение действующей линии метро закладывали в программу подготовки Екатеринбурга к 300-летию в 2023 году. Предполагалось, что на эти цели будет потрачено 73,75 миллиарда рублей — в основном из федерального бюджета.