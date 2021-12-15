Мэр Екатеринбурга анонсировал появление новых станций метро

Единственная ветка метрополитена Екатеринбурга может быть продлена на несколько станций. Об этом заявил мэр Алексей Орлов на большой пресс-конференции. По его словам, городские власти обдумывают этот вопрос.
«Для каждого горожанина, в том числе для меня, очень важным было бы продолжение строительства метрополитена. Но сегодня это очень дорогое удовольствие. Пока ресурсов у нас, к сожалению, нет. Мы от этой идеи не отказываемся ни в коем случае. У нас есть мысли, может быть, не в рамках развития второй ветки, а продления действующей. У нас город развивается, расширяется — логично было бы построить одну-две станции с удлинением линии», — рассказал Алексей Орлов.
При этом мэр напомнил, что пока основным вариантом для Екатеринбурга остается появление наземного метро. Орлов заверил, что городские электрички будут удобны для перемещения из пригорода в центр. «На этом этапе это будет неплохой альтернативой метрополитену», — заключил глава города.
В ноябре было объявлено, что власти Екатеринбурга отложили проектирование второй ветки метро до 2024 года. Незадолго до этого федеральное правительство приостановило проекты подземок во всех городах, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Челябинска. Расширение действующей линии метро закладывали в программу подготовки Екатеринбурга к 300-летию в 2023 году. Предполагалось, что на эти цели будет потрачено 73,75 миллиарда рублей — в основном из федерального бюджета.
Единственная ветка метрополитена Екатеринбурга может быть продлена на несколько станций. Об этом заявил мэр Алексей Орлов на большой пресс-конференции. По его словам, городские власти обдумывают этот вопрос. «Для каждого горожанина, в том числе для меня, очень важным было бы продолжение строительства метрополитена. Но сегодня это очень дорогое удовольствие. Пока ресурсов у нас, к сожалению, нет. Мы от этой идеи не отказываемся ни в коем случае. У нас есть мысли, может быть, не в рамках развития второй ветки, а продления действующей. У нас город развивается, расширяется — логично было бы построить одну-две станции с удлинением линии», — рассказал Алексей Орлов. При этом мэр напомнил, что пока основным вариантом для Екатеринбурга остается появление наземного метро. Орлов заверил, что городские электрички будут удобны для перемещения из пригорода в центр. «На этом этапе это будет неплохой альтернативой метрополитену», — заключил глава города. В ноябре было объявлено, что власти Екатеринбурга отложили проектирование второй ветки метро до 2024 года. Незадолго до этого федеральное правительство приостановило проекты подземок во всех городах, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Челябинска. Расширение действующей линии метро закладывали в программу подготовки Екатеринбурга к 300-летию в 2023 году. Предполагалось, что на эти цели будет потрачено 73,75 миллиарда рублей — в основном из федерального бюджета.