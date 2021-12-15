15 декабря 2021

Глава Екатеринбурга: когда подорожает проезд в транспорте

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, маршрутное такси, пешеход, прохожий, автобус, общественный транспорт, маршрутка
Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга будет стоить 33 рубля Фото:

Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает с 28 до 33 рублей в начале 2022 года. С большой долей вероятности, это произойдет с 1 февраля, заявил на пресс-конференции глава города Алексей Орлов.

«Мы выходим на общую стоимость проезда в 33 рубля. Мы не повышали стоимость проезда с 2007 года. Со следующего года повышение будет. Я открыто говорю: да, мы над этим работаем. Скорее всего, это будет сделано с 1 февраля», — объявил Алексей Орлов.

Мэр заметил, что повышение цены позволит обновить систему общественного транспорта. И привел пример: увеличение стоимости проезда в метро Екатеринбурга с 28 до 32 рублей дало властям возможность закупить новые вагоны.

О необходимости повышения проезда перевозчики Екатеринбурга говорили в конце ноября. По мнению автобусных перевозчиков, одна поездка на наземном транспорте должна стоить 37 рублей. Руководство метрополитена считает, что спуск в метро должен стоить 42 рубля. Власти уральской столицы еще весной 2021 года отмечали необходимость подорожания проезда.

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Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга подорожает с 28 до 33 рублей в начале 2022 года. С большой долей вероятности, это произойдет с 1 февраля, заявил на пресс-конференции глава города Алексей Орлов. «Мы выходим на общую стоимость проезда в 33 рубля. Мы не повышали стоимость проезда с 2007 года. Со следующего года повышение будет. Я открыто говорю: да, мы над этим работаем. Скорее всего, это будет сделано с 1 февраля», — объявил Алексей Орлов. Мэр заметил, что повышение цены позволит обновить систему общественного транспорта. И привел пример: увеличение стоимости проезда в метро Екатеринбурга с 28 до 32 рублей дало властям возможность закупить новые вагоны. О необходимости повышения проезда перевозчики Екатеринбурга говорили в конце ноября. По мнению автобусных перевозчиков, одна поездка на наземном транспорте должна стоить 37 рублей. Руководство метрополитена считает, что спуск в метро должен стоить 42 рубля. Власти уральской столицы еще весной 2021 года отмечали необходимость подорожания проезда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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