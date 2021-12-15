15 декабря 2021

На челябинский горнолыжный курорт пришли силовики

© Служба новостей «URA.RU»
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Горнолыжный комплекс
Олег Сиротин рассказал о визите сотрудников Следственного комитета на горнолыжный курорт «Солнечная долина» Фото:

В Миассе горнолыжный курорт «Солнечная долина» посетили 16 декабря сотрудники Следственного комитета по Челябинской области. Как рассказал URA.RU владелец ГЦ «Солнечная долина» Олег Сиротин, визит представителей СКР связан с уголовным делом бывшего вице-мэра Миасса Василия Сороки.

«Сотрудники Следственного комитета опрашивают наших сотрудников. Они осматривают выделенный нам ранее участок земли. Мы считаем, что никаких нарушений с нашей стороны нет», — заявил URA.RU Сиротин.

Ранее бывший вице-мэр Миасса Василий Сорока был задержан 23 ноября сотрудниками ФСБ. Экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий при выделении участков в 2016 году для горнолыжного центра «Солнечная долина».

По решению Центрального райсуда Челябинска Сорока был взят под стражу в СИЗО. В пресс- службе СКР отказались комментировать следственные мероприятия в «Солнечной долине».

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В Миассе горнолыжный курорт «Солнечная долина» посетили 16 декабря сотрудники Следственного комитета по Челябинской области. Как рассказал URA.RU владелец ГЦ «Солнечная долина» Олег Сиротин, визит представителей СКР связан с уголовным делом бывшего вице-мэра Миасса Василия Сороки. «Сотрудники Следственного комитета опрашивают наших сотрудников. Они осматривают выделенный нам ранее участок земли. Мы считаем, что никаких нарушений с нашей стороны нет», — заявил URA.RU Сиротин. Ранее бывший вице-мэр Миасса Василий Сорока был задержан 23 ноября сотрудниками ФСБ. Экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий при выделении участков в 2016 году для горнолыжного центра «Солнечная долина». По решению Центрального райсуда Челябинска Сорока был взят под стражу в СИЗО. В пресс- службе СКР отказались комментировать следственные мероприятия в «Солнечной долине».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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