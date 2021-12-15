На челябинский горнолыжный курорт пришли силовики

Олег Сиротин рассказал о визите сотрудников Следственного комитета на горнолыжный курорт «Солнечная долина» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Миассе горнолыжный курорт «Солнечная долина» посетили 16 декабря сотрудники Следственного комитета по Челябинской области. Как рассказал URA.RU владелец ГЦ «Солнечная долина» Олег Сиротин, визит представителей СКР связан с уголовным делом бывшего вице-мэра Миасса Василия Сороки.

«Сотрудники Следственного комитета опрашивают наших сотрудников. Они осматривают выделенный нам ранее участок земли. Мы считаем, что никаких нарушений с нашей стороны нет», — заявил URA.RU Сиротин.

Ранее бывший вице-мэр Миасса Василий Сорока был задержан 23 ноября сотрудниками ФСБ. Экс-чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий при выделении участков в 2016 году для горнолыжного центра «Солнечная долина».

По решению Центрального райсуда Челябинска Сорока был взят под стражу в СИЗО. В пресс- службе СКР отказались комментировать следственные мероприятия в «Солнечной долине».