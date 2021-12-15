Новым бульдозером можно управлять дистанционно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский тракторный завод («ЧТЗ-Уралтрак») 16 декабря презентовал новый бульдозер. Отличительной особенностью техники является возможность дистанционного управления. Презентация прошла в ходе пресс-конференции, в которой приняли участие руководство предприятия, представители профкома и совета ветеранов.

«Сегодня мы сделали машину 10 класса тяги, которая прошла заводские испытания. Готовы передать на контрольные испытания потребителю. С тем, чтобы в 2022 году запустить ее в серию», — заявил директор по техническому развитию «ЧТЗ-Уралтрак» Виктор Иванов.

Начальник бюро испытаний дорожно-строительной техники Алексей Максимов рассказал URA.RU, что разработка бульдозера заняла около года. Изготовление новой машины вышло на 600 тысяч рублей дешевле, чем планировалось.

«На первых машинах провели испытания, устранили замечания. Особенностью бульдозера является возможность дистанционного управления. На данный момент оператор может управлять бульдозером с расстояния 150 метров, в будущем будем увеличивать эту дистанцию. Разрабатывается проект, согласно которому оператор сможет управлять бульдозером из бункера с помощью камер», — сообщил URA.RU Максимов.

Начальник бюро испытаний добавил, что возможность дистанционного управления повышает уровень безопасности оператора. С помощью джойстика оператор сможет без риска для жизни и здоровья выполнять свои функции.

Руководитель «ЧТЗ-Уралтрак» Юрий Мамин заявил, что дистанционно управлять бульдозером сможет даже ребенок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управлять новым бульдозером можно с расстояния 150 метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU