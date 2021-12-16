Якушев: регионы УрФО провалили задачу по коллективному иммунитету

16 декабря 2021 в 18:07 Размер текста - 17 +

От уральских регионов требовали сформировать иммунитет на уровне 80% Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Регионы УрФО не выполнили задачу по формированию коллективного иммунитета от COVID на уровне 80%, которую до ноября ставил полпред президента России Владимир Якушев. Для достижения этого уровня необходимо вакцинировать еще более 1 млн уральцев. Об этом заявил сам Якушев на итоговой пресс-конференции. «Мы этого уровня [80% к ноябрю] на сегодняшний день не достигли. <…> Нам в этом направлении предстоит сделать еще достаточно большую работу. Если говорить о количестве вакцинированных, для достижения таких показателей в УрФО нам необходимо еще порядка 1,2 млн человек привить», — заявил Владимир Якушев. Лидером среди уральских регионов на данный момент является Тюменская область: там коллективный иммунитет достигнут на уровне 61,1%. Самые низкие показатели у Свердловской и Челябинской областей — 49,8% и 47,1% соответственно. В ХМАО достигнуты 54,2%, в Курганской области — 57,4%, в ЯНАО — 57,6%. В июле Якушев ставил регионам УрФО задачу — к ноябрю достичь коллективного иммунитета на уровне 80%. Уже осенью на совещании с представителями уральских субъектов полпред отметил, что заболеваемость коронавирусом снижается последние несколько недель, и призвал на этом не останавливаться. Якушев потребовал в несколько раз снизить распространение инфекции. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Регионы УрФО не выполнили задачу по формированию коллективного иммунитета от COVID на уровне 80%, которую до ноября ставил полпред президента России Владимир Якушев. Для достижения этого уровня необходимо вакцинировать еще более 1 млн уральцев. Об этом заявил сам Якушев на итоговой пресс-конференции. «Мы этого уровня [80% к ноябрю] на сегодняшний день не достигли. <…> Нам в этом направлении предстоит сделать еще достаточно большую работу. Если говорить о количестве вакцинированных, для достижения таких показателей в УрФО нам необходимо еще порядка 1,2 млн человек привить», — заявил Владимир Якушев. Лидером среди уральских регионов на данный момент является Тюменская область: там коллективный иммунитет достигнут на уровне 61,1%. Самые низкие показатели у Свердловской и Челябинской областей — 49,8% и 47,1% соответственно. В ХМАО достигнуты 54,2%, в Курганской области — 57,4%, в ЯНАО — 57,6%. В июле Якушев ставил регионам УрФО задачу — к ноябрю достичь коллективного иммунитета на уровне 80%. Уже осенью на совещании с представителями уральских субъектов полпред отметил, что заболеваемость коронавирусом снижается последние несколько недель, и призвал на этом не останавливаться. Якушев потребовал в несколько раз снизить распространение инфекции.