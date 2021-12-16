Голикова: «омикрон»-штаммом в России заразились 25 человек

В России новым штаммом коронавируса «Омикрон» заразились 25 человек. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова
«На сегодня „Омикрон“ выявлен у 25 человек. В Москве, Московской области, в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону», — сообщила Голикова на пленарном заседании Государственной думы РФ. Трансляция заседания идет на официальном сайте Госдумы.
Впервые «омикрон»-штамм был выявлен в нескольких странах Южной Африки. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что число зараженных «Омикроном» удваивается каждые три дня, пишет телеканал 360. Голикова отметила, что избежать распространения «Омикрона» в России невозможно, сообщает агентство Nation News.
В России новым штаммом коронавируса «Омикрон» заразились 25 человек. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова «На сегодня „Омикрон“ выявлен у 25 человек. В Москве, Московской области, в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону», — сообщила Голикова на пленарном заседании Государственной думы РФ. Трансляция заседания идет на официальном сайте Госдумы. Впервые «омикрон»-штамм был выявлен в нескольких странах Южной Африки. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что число зараженных «Омикроном» удваивается каждые три дня, пишет телеканал 360. Голикова отметила, что избежать распространения «Омикрона» в России невозможно, сообщает агентство Nation News.