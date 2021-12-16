Голикова: «омикрон»-штаммом в России заразились 25 человек

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Новое знание, Татьяна Голикова. Москва, голикова татьяна
Штамм «Омикрон» выявлен в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону Фото:
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Коронавирус COVID-19

В России новым штаммом коронавируса «Омикрон» заразились 25 человек. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова

«На сегодня „Омикрон“ выявлен у 25 человек. В Москве, Московской области, в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону», — сообщила Голикова на пленарном заседании Государственной думы РФ. Трансляция заседания идет на официальном сайте Госдумы.

Впервые «омикрон»-штамм был выявлен в нескольких странах Южной Африки. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что число зараженных «Омикроном» удваивается каждые три дня, пишет телеканал 360. Голикова отметила, что избежать распространения «Омикрона» в России невозможно, сообщает агентство Nation News.

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В России новым штаммом коронавируса «Омикрон» заразились 25 человек. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова «На сегодня „Омикрон“ выявлен у 25 человек. В Москве, Московской области, в Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону», — сообщила Голикова на пленарном заседании Государственной думы РФ. Трансляция заседания идет на официальном сайте Госдумы. Впервые «омикрон»-штамм был выявлен в нескольких странах Южной Африки. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что число зараженных «Омикроном» удваивается каждые три дня, пишет телеканал 360. Голикова отметила, что избежать распространения «Омикрона» в России невозможно, сообщает агентство Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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