Врач назвал причину заражения COVID при клеточном иммунитете

16 декабря 2021 в 17:16 Размер текста - 17 +

В мире не определен уровень Т-клеточного иммунитета, говоривший о защите от COVID-19 Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Ученые во всем мире до сих пор не пришли к единому мнению, сколько условных единиц Т-клеточного иммунитета, образовавшегося после вакцинации или болезни, является гарантией защиты от новых случаев заражения COVID-19. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Тесты на Т-клеточный иммунитет делают в Москве, в федеральных клиниках, частных диагностических центрах, лабораториях, но дело в том, что до сих пор нет конкретной нормы по количеству условных единиц Т-клеточного иммунитета, которые бы говорили о стопроцентной защите. Таких данных нет ни в одной стране, они должны быть научно подтверждены с позиции законодательной медицины, иначе можно потратить хорошие деньги, порядка 10-15 тысячи рублей, получить результат, что иммунитет есть, успокоиться, внезапно заразиться и заболеть», — объяснил Сергей Токарев. По словам доктора наук, Т-клеточный иммунитет может помочь в борьбе с южноафриканской линией «Омикрон». «Сейчас мы больше надеемся на Т-клеточный иммунитет, особенно перед лицом штамма „Омикрон“, потому что понимаем, что эффективность вакцин все-таки падает. Так как это следующая линия защиты в том случае, если антитела окажутся менее эффективными», — подчеркнул Токарев. В беседе с URA.RU заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил, что разрабатываемый кожный тест на Т-клеточный иммунитет похож на пробу Манту (определение наличия антител к микобактерии туберкулеза). «Кожный тест более быстрый и для него не нужно дорогого оборудования, так как там вводятся определенные пептиды, которые соответствуют индикаторам клеточного иммунитета, затем изучается реакция на эти пептиды, то есть на размер пятна, как при пробах Манту. Метод этот хороший, на западе уже такие тесты есть. Благодаря ему можно посмотреть, насколько есть устойчивость к тому или иному вирусу», — подытожил он. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о том, что клинические исследования кожного теста для определения клеточного иммунитета к коронавирусу начнутся в декабре. Разработан он Санкт-Петербургским институтом Пастера. Новым штаммом «Омикрон» в России заразилось уже 25 человек. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ученые во всем мире до сих пор не пришли к единому мнению, сколько условных единиц Т-клеточного иммунитета, образовавшегося после вакцинации или болезни, является гарантией защиты от новых случаев заражения COVID-19. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Тесты на Т-клеточный иммунитет делают в Москве, в федеральных клиниках, частных диагностических центрах, лабораториях, но дело в том, что до сих пор нет конкретной нормы по количеству условных единиц Т-клеточного иммунитета, которые бы говорили о стопроцентной защите. Таких данных нет ни в одной стране, они должны быть научно подтверждены с позиции законодательной медицины, иначе можно потратить хорошие деньги, порядка 10-15 тысячи рублей, получить результат, что иммунитет есть, успокоиться, внезапно заразиться и заболеть», — объяснил Сергей Токарев. По словам доктора наук, Т-клеточный иммунитет может помочь в борьбе с южноафриканской линией «Омикрон». «Сейчас мы больше надеемся на Т-клеточный иммунитет, особенно перед лицом штамма „Омикрон“, потому что понимаем, что эффективность вакцин все-таки падает. Так как это следующая линия защиты в том случае, если антитела окажутся менее эффективными», — подчеркнул Токарев. В беседе с URA.RU заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил, что разрабатываемый кожный тест на Т-клеточный иммунитет похож на пробу Манту (определение наличия антител к микобактерии туберкулеза). «Кожный тест более быстрый и для него не нужно дорогого оборудования, так как там вводятся определенные пептиды, которые соответствуют индикаторам клеточного иммунитета, затем изучается реакция на эти пептиды, то есть на размер пятна, как при пробах Манту. Метод этот хороший, на западе уже такие тесты есть. Благодаря ему можно посмотреть, насколько есть устойчивость к тому или иному вирусу», — подытожил он. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о том, что клинические исследования кожного теста для определения клеточного иммунитета к коронавирусу начнутся в декабре. Разработан он Санкт-Петербургским институтом Пастера. Новым штаммом «Омикрон» в России заразилось уже 25 человек.