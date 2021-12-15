15 декабря 2021

Метели придут на выходных в Челябинскую область. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный буран и непогода. Челябинск, холод, зима, буран, непогода, метель, шторм, ураган, климат, вьюга, ветер, мороз
К воскресенью начавшиеся в Челябинской области снегопады сменятся метелями Фото:

Снегопады, начавшиеся в Челябинской области 16 декабря, на выходных перейдут в метели. Это следует из прогноза регионального ЦГМС.

«В пятницу, 17 декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег, в горах до умеренного, на дорогах гололедица. Снежная погода сохранится также 18 декабря и в ночь на воскресенье. Однако днем 19 декабря порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду, в отдельных районах возможны метели», — пояснили URA.RU в челябинском гидрометцентре.

При этом днем 17, 18 и 19 декабря на Южном Урале будет относительно тепло — минус 1-6 градусов. Ночью столбик термометра будет опускаться до минус 4-10 градусов, при прояснении — до минус 13 градусов. Ощутимое похолодание ожидается в Челябинской области с 20 декабря, с началом новой рабочей недели.

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Снегопады, начавшиеся в Челябинской области 16 декабря, на выходных перейдут в метели. Это следует из прогноза регионального ЦГМС. «В пятницу, 17 декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег, в горах до умеренного, на дорогах гололедица. Снежная погода сохранится также 18 декабря и в ночь на воскресенье. Однако днем 19 декабря порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду, в отдельных районах возможны метели», — пояснили URA.RU в челябинском гидрометцентре. При этом днем 17, 18 и 19 декабря на Южном Урале будет относительно тепло — минус 1-6 градусов. Ночью столбик термометра будет опускаться до минус 4-10 градусов, при прояснении — до минус 13 градусов. Ощутимое похолодание ожидается в Челябинской области с 20 декабря, с началом новой рабочей недели.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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