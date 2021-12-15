К воскресенью начавшиеся в Челябинской области снегопады сменятся метелями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Снегопады, начавшиеся в Челябинской области 16 декабря, на выходных перейдут в метели. Это следует из прогноза регионального ЦГМС.

«В пятницу, 17 декабря, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами небольшой снег, в горах до умеренного, на дорогах гололедица. Снежная погода сохранится также 18 декабря и в ночь на воскресенье. Однако днем 19 декабря порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду, в отдельных районах возможны метели», — пояснили URA.RU в челябинском гидрометцентре.

При этом днем 17, 18 и 19 декабря на Южном Урале будет относительно тепло — минус 1-6 градусов. Ночью столбик термометра будет опускаться до минус 4-10 градусов, при прояснении — до минус 13 градусов. Ощутимое похолодание ожидается в Челябинской области с 20 декабря, с началом новой рабочей недели.

Скрин: официальный сайт челябинского ЦГМС