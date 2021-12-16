Журналист Гаспарян потребовал судить знаменитостей-антиваксеров

16 декабря 2021 в 16:37 Размер текста - 17 +

Армен Гаспарян предложил привлекать к ответственности за ложную информацию о вакцинации и коронавирусе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Российский журналист Армен Гаспарян высказался против известных противников вакцинации. Он предложил привлекать к ответственности тех, кто широко распространяет ложную информацию о вакцинации и иных фактах о коронавирусе. «Надо срочно на уровне Государственной Думы принимать соответствующий закон о фейк-ньюс. <…> Вместо того, чтобы слушать профессионалов, у нас слушают конь пойми кого. <…> Они начинают вам рассказывать, что вакцины есть ни что иное как попытка Билла Гейтса внедрить им чип. Они верят в эту бредятину и ее несут, а мы ежедневно теряем 1200 человек», — сообщил URA.RU журналист. В частности, Армен Гаспарян призывает к ответу депутата Госдумы от КПРФ Николая Арефьева, который заявлял, что миру необходимо снижать население по идеям «клуба Рокфеллера» до 1,5 млрд человек. Сторонников вакцинации Арефьев предлагает отправлять в ссылку «в Сибирь за то, что они учинили геноцид». Несмотря на свою позицию, депутат заявил, что привьется, если этого потребуют в Госдуме. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский журналист Армен Гаспарян высказался против известных противников вакцинации. Он предложил привлекать к ответственности тех, кто широко распространяет ложную информацию о вакцинации и иных фактах о коронавирусе. «Надо срочно на уровне Государственной Думы принимать соответствующий закон о фейк-ньюс. <…> Вместо того, чтобы слушать профессионалов, у нас слушают конь пойми кого. <…> Они начинают вам рассказывать, что вакцины есть ни что иное как попытка Билла Гейтса внедрить им чип. Они верят в эту бредятину и ее несут, а мы ежедневно теряем 1200 человек», — сообщил URA.RU журналист. В частности, Армен Гаспарян призывает к ответу депутата Госдумы от КПРФ Николая Арефьева, который заявлял, что миру необходимо снижать население по идеям «клуба Рокфеллера» до 1,5 млрд человек. Сторонников вакцинации Арефьев предлагает отправлять в ссылку «в Сибирь за то, что они учинили геноцид». Несмотря на свою позицию, депутат заявил, что привьется, если этого потребуют в Госдуме.