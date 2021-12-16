Массовые суды с медиками в Кургане связаны с решением их коллег

Курганские медики массово судятся с больницей из-за выплат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В больнице скорой помощи в Кургане отказ о признании случаев страховыми при заражении коронавирусом выносила врачебная комиссия. Об этом URA.RU сообщили в ответе на запрос в пресс-службе правительства со ссылкой на данные депздрава. Ранее агентство писало, что фельдшеры и врачи больницы скорой помощи (БСМП) в Кургане массово подают иски на учреждение, которое не признает заражение коронавирусом на работе.

«Расследование страховых случаев, наступивших при исполнении обязанностей в условиях распространения коронавируса, проводится коллегиально врачебными комиссиями. Решение о признании случаев заболевания страховыми или не страховыми принимаются группой лиц и не являются единоличным решением работодателя», — говорится в ответе властей.

Там также пояснили, что для подтверждения заражения сотрудника на работе у комиссии должны быть достаточные основания. В перечисленных случаях таких оснований не было, в связи с чем комиссия отказалась считать случаи страховыми. Власти подтвердили, что есть шесть вердиктов судов, которые отменяют решения комиссий БСМП и поддерживают иски медиков. Три решения уже вступили в силу. Страховые выплаты будут реализованы ФСС.

URA.RU писало, что курганские медики массово судятся с больницей из-за выплат. По всем шести случаям суд пришел к выводу, что решения врачебной комиссии «Курганской БСМП» были незаконны. Больницу обязали оформить в отношении сотрудников справки, которые станут основанием для страховых выплат. Они составят около 70 тысяч рублей.