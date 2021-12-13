Курганские медики массово судятся с больницей из-за выплат

В курганской БСМП медики заражаются коронавирусом, но руководство этого не признает Фото: Екатерина Сычкова

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Фельдшеры и врачи больницы скорой помощи (БСМП) в Кургане массово подают иски на учреждение, которое не признает заражение коронавирусом на работе. Тем самым медики лишаются выплат. Информация о судебных спорах как минимум по шести медикам размещена на сайте Курганского городского суда.

Во всех материалах представлена одинаковая информация. Все медики перед заражением контактировали с пациентами с коронавирусом. Однако БСМП не признала случаи страховыми. «По результатам рассмотрения материалов врачебная комиссия ГБУ „Курганская БСМП“ пришла к выводу, что заражение сотрудника новой коронавирусной инфекцией произошло не при исполнении трудовых обязанностей, поскольку продолжительность контакта с пациентом была минимальной», — говорится в материалах судов.

Апелляционная комиссия депздрава не нашла оснований для пересмотра решения врачебной комиссии «Курганской БСМП». Медики тогда обратились в суд. Исследовав материалы, по всем шести случаям суд пришел к выводу, что решения врачебной комиссии «Курганской БСМП» были незаконны. Больницу обязали оформить в отношении сотрудников справки, которые станут основанием для страховых выплат. Она составляет около 70 тысяч рублей.

В пресс-службу правительства региона направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.

URA.RU писало, что больница скорой медицинской помощи в Кургане отказалась признать, что фельдшер заразилась коронавирусом на работе. Но заключение врачебной комиссии было отменено судом. Ранее медики БСМП жаловались, что некоторые сотрудники болели коронавирусом 2-3 раза. Также врачи написали новому главе депздрава Алексею Сигидаеву по поводу проблем в отрасли, он обещал разобраться в ситуации.