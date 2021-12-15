Дело об изнасиловании вебкамщицы возобновили в Екатеринбурге

Со слов адвоката девушки, материалы возвратили следователю на дополнительную проверку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Расследование дела из-за обвинений об изнасиловании вебкам-модели Алины Гаршиной возобновили в Екатеринбурге. Материалы вернули на дополнительную проверку.

«Материалы возвратили следователю на дополнительную проверку. Мы хотели познакомиться с документами, но до сих пор не можем их получить. В ближайшее время уже закончится срок дополнительной проверки», — цитирует Е1 адвоката Алины Евгения Черных.

Он отмечает, что СК месяц разбирал обстоятельства происшествия, после чего вынес решение об отказе в возбуждении уголовного дела. После жалоб вебкам-модели и адвоката расследование восстановили. Черных обратил внимание на то, что за месяц было проведено два следственных мероприятия. «Указаны только какие-то цитаты Гаршиной и косвенная ссылка на экспертизу. Если они за месяц проверки провели два мероприятия, возникает вопрос к компетентности следователя и интенсивности работы», — уточнил адвокат.

URA.RU обратилось в пресс-службу следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. Дозвониться до адвоката не удалось — никто не брал трубку.

Ранее Алина заявляла, что на нее в парке имени Павлика Морозова напал неизвестный мужчина, а затем надругался над ней. После чего, по словам девушки, повел ее в гостиницу, где продолжил насилие. Девушка рассказала, что ей удалось сбежать только после того, как мужчина уснул. При этом на камерах видеонаблюдения в гостинице было видно, что девушка без сопротивления заходит с мужчиной в номер. В конце ноября стало известно, что СК не стал возбуждать уголовное дело.