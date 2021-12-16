Депутат Госдумы перечислила все выплаты для россиян к Новому году

17 декабря 2021 в 05:03 Размер текста - 17 +

Россияне должны получить перед новым годом все выплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россияне получат пенсии и заработную плату за январь, премии,13 зарплату, пособия до конца 2021 года. Все это уже заложено в бюджет, денежные выплаты производятся перед праздниками. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Все денежные выплаты производятся перед праздниками. В соответствии с трудовым кодексом выплаты авансовых платежей и заработная плата выплачивается дважды в месяц через равные промежутки. Часто у работающих россиян зарплата и авансовая часть приходится на период с 1 по 10 января. В этом случае заработную плату, премии, 13 зарплату люди получат перед Новым годом. Также будут выплачены пенсии — это уже заложено в бюджет 2021 года (выплаты за январь 2022 года). Многие граждане, получают пенсию в период праздничных дней», — указала Светлана Бессараб. Депутат Госдумы уточнила, что работодатели и регионы также стараются выдать детские новогодние подарки, помочь многодетным семьям и ветеранам в период до нового года. «Многодетные и малоимущие семьи получают подарки и поддержку. Сейчас достаточно много программ нацеленных на поддержку и развитие материнства и детства. Бесплатное посещение детских театров, экскурсии, материальная поддержка. Семьи с детьми не остаются без поддержки в период новогодних праздников», — подытожила парламентарий. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россияне получат пенсии и заработную плату за январь, премии,13 зарплату, пособия до конца 2021 года. Все это уже заложено в бюджет, денежные выплаты производятся перед праздниками. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Все денежные выплаты производятся перед праздниками. В соответствии с трудовым кодексом выплаты авансовых платежей и заработная плата выплачивается дважды в месяц через равные промежутки. Часто у работающих россиян зарплата и авансовая часть приходится на период с 1 по 10 января. В этом случае заработную плату, премии, 13 зарплату люди получат перед Новым годом. Также будут выплачены пенсии — это уже заложено в бюджет 2021 года (выплаты за январь 2022 года). Многие граждане, получают пенсию в период праздничных дней», — указала Светлана Бессараб. Депутат Госдумы уточнила, что работодатели и регионы также стараются выдать детские новогодние подарки, помочь многодетным семьям и ветеранам в период до нового года. «Многодетные и малоимущие семьи получают подарки и поддержку. Сейчас достаточно много программ нацеленных на поддержку и развитие материнства и детства. Бесплатное посещение детских театров, экскурсии, материальная поддержка. Семьи с детьми не остаются без поддержки в период новогодних праздников», — подытожила парламентарий.