16 декабря 2021

Депутат Госдумы перечислила все выплаты для россиян к Новому году

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне должны получить перед новым годом все выплаты Фото:

Россияне получат пенсии и заработную плату за январь, премии,13 зарплату, пособия до конца 2021 года. Все это уже заложено в бюджет, денежные выплаты производятся перед праздниками. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Все денежные выплаты производятся перед праздниками. В соответствии с трудовым кодексом выплаты авансовых платежей и заработная плата выплачивается дважды в месяц через равные промежутки. Часто у работающих россиян зарплата и авансовая часть приходится на период с 1 по 10 января. В этом случае заработную плату, премии, 13 зарплату люди получат перед Новым годом. Также будут выплачены пенсии — это уже заложено в бюджет 2021 года (выплаты за январь 2022 года). Многие граждане, получают пенсию в период праздничных дней», — указала Светлана Бессараб.

Депутат Госдумы уточнила, что работодатели и регионы также стараются выдать детские новогодние подарки, помочь многодетным семьям и ветеранам в период до нового года. «Многодетные и малоимущие семьи получают подарки и поддержку. Сейчас достаточно много программ нацеленных на поддержку и развитие материнства и детства. Бесплатное посещение детских театров, экскурсии, материальная поддержка. Семьи с детьми не остаются без поддержки в период новогодних праздников», — подытожила парламентарий.

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Россияне получат пенсии и заработную плату за январь, премии,13 зарплату, пособия до конца 2021 года. Все это уже заложено в бюджет, денежные выплаты производятся перед праздниками. Об этом в разговоре с URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «Все денежные выплаты производятся перед праздниками. В соответствии с трудовым кодексом выплаты авансовых платежей и заработная плата выплачивается дважды в месяц через равные промежутки. Часто у работающих россиян зарплата и авансовая часть приходится на период с 1 по 10 января. В этом случае заработную плату, премии, 13 зарплату люди получат перед Новым годом. Также будут выплачены пенсии — это уже заложено в бюджет 2021 года (выплаты за январь 2022 года). Многие граждане, получают пенсию в период праздничных дней», — указала Светлана Бессараб. Депутат Госдумы уточнила, что работодатели и регионы также стараются выдать детские новогодние подарки, помочь многодетным семьям и ветеранам в период до нового года. «Многодетные и малоимущие семьи получают подарки и поддержку. Сейчас достаточно много программ нацеленных на поддержку и развитие материнства и детства. Бесплатное посещение детских театров, экскурсии, материальная поддержка. Семьи с детьми не остаются без поддержки в период новогодних праздников», — подытожила парламентарий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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