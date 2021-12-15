Якушев заявил, что поможет Челябинску с проектом метротрама

Проект метротрама будет лоббироваться на федеральном уровне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полпред УРФО Владимир Якушев заявил, что поможет с проектом строительства метротрама в Челябинске на федеральном уровне. Об этом он сообщил 16 декабря, отвечая на вопрос журналистов во время пресс-конференции.

«Используются все возможности, которые на сегодняшний день есть у полномочного представителя президента, чтобы лоббировать этот проект на федеральных площадках, помогать региональному правительству. Для этого мы прилагали максимум усилий и в дальнейшем, конечно, будем в этом направлении субъект поддерживать», — заявил Якушев.

Проект метротрама станет основополагающим при завершении строительства метро. Ранее правительство Челябинской области получило федеральный кредит на проект метротрамвая в размере 11,5 млрд рублей. Метро в Челябинске строят уже больше 30 лет.