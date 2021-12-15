15 декабря 2021

Якушев заявил, что поможет Челябинску с проектом метротрама

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-подход Марата Хуснуллина. Челябинск, якушев владимир, портрет
Проект метротрама будет лоббироваться на федеральном уровне Фото:

Полпред УРФО Владимир Якушев заявил, что поможет с проектом строительства метротрама в Челябинске на федеральном уровне. Об этом он сообщил 16 декабря, отвечая на вопрос журналистов во время пресс-конференции.

«Используются все возможности, которые на сегодняшний день есть у полномочного представителя президента, чтобы лоббировать этот проект на федеральных площадках, помогать региональному правительству. Для этого мы прилагали максимум усилий и в дальнейшем, конечно, будем в этом направлении субъект поддерживать», — заявил Якушев.

Проект метротрама станет основополагающим при завершении строительства метро. Ранее правительство Челябинской области получило федеральный кредит на проект метротрамвая в размере 11,5 млрд рублей. Метро в Челябинске строят уже больше 30 лет.

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Полпред УРФО Владимир Якушев заявил, что поможет с проектом строительства метротрама в Челябинске на федеральном уровне. Об этом он сообщил 16 декабря, отвечая на вопрос журналистов во время пресс-конференции. «Используются все возможности, которые на сегодняшний день есть у полномочного представителя президента, чтобы лоббировать этот проект на федеральных площадках, помогать региональному правительству. Для этого мы прилагали максимум усилий и в дальнейшем, конечно, будем в этом направлении субъект поддерживать», — заявил Якушев. Проект метротрама станет основополагающим при завершении строительства метро. Ранее правительство Челябинской области получило федеральный кредит на проект метротрамвая в размере 11,5 млрд рублей. Метро в Челябинске строят уже больше 30 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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