Скандал с Кетовской школой дошел до московской интеллигенции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заслуженный деятель искусств России, детский композитор Григорий Гладков записал видеообращение к властям Курганской области. Маэстро просил чиновников решить проблему с выкупом школы в селе Кетово, сообщает родительский комитет на своей странице во «ВКонтакте».

«До Москвы докатилась информация о том, что в селе Кетово Курганской области до сих пор не открыта школа, построенная в рамках национального проекта, рассчитанная на 1100 детей. Я обращаюсь к властям Курганской области, поскорее запустите эту школу. Дети села Кетово вынуждены ходить в старую школу, рассчитанную на 450 человек. Учатся допоздна в две смены, мест не хватает», — сказал Григорий Гладков в своем обращении.

Композитор отметил, что ему не известна причина, по которой школу не открыли. Он надеется, что власти региона откроют школу ради детей.

Григорий Гладков является членом Союза композиторов и Союза кинематографистов России. Он рекордсмен Книги рекордов Гиннесса России по количеству выпущенных альбомов с песнями для детей. Среди его работ — музыка к популярным мультфильмам «В коробке с карандашами», «Пластилиновая ворона», «Следствие ведут колобки».

Ранее URA.RU писало, что курганец вышел на пикет перед зданием полпредства в Екатеринбурге. Председатель родительского комитета области Юрий Леонов просит полпреда помочь открыть новую школу в Кетово, которую власти отказываются выкупать у застройщика, ссылаясь на завышенную стоимость.